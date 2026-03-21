Trump sin tregua con Teherán y sigue ofensiva

El presidente de Donald Trump descartó ayer la posibilidad de un alto el fuego con Irán en el marco del conflicto que mantiene con ese país desde hace tres semanas.

La declaración fue realizada en la Casa Blanca, donde afirmó que Estados Unidos mantiene ventaja militar y que no considera pertinente negociar una tregua en el escenario actual.

El mandatario sostuvo que el objetivo de Washington, en línea con Israel, es alcanzar la “victoria” en las operaciones en curso.

Definiciones oficiales

Trump afirmó que no considera viable acordar una tregua en un contexto que, según indicó, favorece a Estados Unidos en términos operativos y estratégicos.

En ese sentido, señaló que las fuerzas estadounidenses continúan ejecutando operaciones militares contra objetivos iraníes en distintos puntos de la región.

También indicó que la intensidad de los ataques forma parte de la estrategia para consolidar los objetivos definidos por su administración en el conflicto.

Señales desde la Casa Blanca

En paralelo, el mandatario indicó en una publicación en la red Truth Social que evalúa una posible reducción progresiva de la presencia militar en Oriente Medio.

Según explicó, esta eventual decisión estaría vinculada a la proximidad del cumplimiento de los objetivos estratégicos fijados por su administración.

La mención a una eventual reducción contrasta con otras señales operativas registradas en las últimas horas en la región.

Escenario militar

Informes de medios estadounidenses dan cuenta de un posible refuerzo del despliegue con el envío de tropas adicionales del cuerpo de Marines a Oriente Medio.

Estos movimientos son interpretados como preparativos para ampliar la capacidad operativa en el terreno, incluyendo la posibilidad de una intervención terrestre.

La semana anterior ya se había reportado el traslado de tres buques y unos 2.500 Marines provenientes de Japón hacia bases en la región.

Operaciones estratégicas

De acuerdo con el sitio Axios, la administración analiza la posibilidad de tomar control de la isla de Jark, desde donde se exporta aproximadamente el 90% del petróleo iraní.

La eventual operación tendría como finalidad presionar a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético internacional.

La isla es considerada un punto central dentro de la infraestructura petrolera iraní y un objetivo de alto valor estratégico en el contexto del conflicto.

Financiamiento de la guerra

En paralelo, el diario The Washington Post informó que el Pentágono evalúa solicitar al Congreso más de 200.000 millones de dólares.

El pedido de fondos estaría destinado a sostener las operaciones militares en curso y cubrir eventuales ampliaciones del despliegue en la región.

La iniciativa se enmarca en la planificación presupuestaria necesaria para mantener la continuidad de las acciones militares en el conflicto con Irán.