“Cobardes”: Trump vs. los líderes de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “cobardes” a los países de la OTAN en un mensaje publicado este viernes en la red social Truth Social, en el que cuestionó la falta de participación de los aliados en el conflicto con Irán.

En su publicación, el mandatario sostuvo que sin Estados Unidos la alianza “es un tigre de papel” y afirmó que los países miembros no quisieron involucrarse en las operaciones para frenar a un Irán con capacidad nuclear. También vinculó esa decisión con el aumento de los precios del petróleo y la falta de colaboración para reabrir el estrecho de Ormuz.

Días antes, Trump había advertido que la alianza enfrentaba un “futuro muy malo” si no respondía a su propuesta de crear una fuerza naval internacional. Según indicó, varios países le comunicaron que no desean involucrarse en la guerra iniciada por Washington junto a Israel.

Un conflicto que entra en su tercera semana

La guerra comenzó el 28 de febrero con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, en el que murió el líder supremo Ali Jamenei. Desde entonces, los enfrentamientos se extendieron por la región.

De acuerdo con los últimos reportes, el conflicto dejó más de 4.200 muertos y afectó el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado.

Las restricciones en esa vía impactaron en los mercados internacionales. El precio del crudo Brent superó los 100 dólares por barril, con picos de hasta 119 dólares, antes de estabilizarse en torno a los 108 dólares.

Impacto económico y advertencias internacionales

El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre “perturbaciones significativas” en la economía global a raíz del conflicto, mientras que la Organización Mundial del Comercio alertó sobre un posible menor crecimiento en Europa.

Según las proyecciones, la economía europea podría expandirse hasta 1,2 puntos porcentuales menos de lo previsto si la situación se prolonga, en un contexto de volatilidad energética y comercial.

El aumento del precio del petróleo y la incertidumbre en las rutas marítimas figuran entre los principales factores de presión sobre la actividad económica internacional.

Reino Unido habilita apoyo logístico sin intervención directa

Tras las declaraciones de Trump, el gobierno del Reino Unido autorizó el uso de sus bases militares para operaciones estadounidenses contra objetivos iraníes vinculados a ataques en el estrecho de Ormuz.

Desde Downing Street aclararon que la medida no implica una participación directa en el conflicto, y que la postura del país se mantiene sin cambios en cuanto a su involucramiento militar.

La decisión fue interpretada como un respaldo limitado a las operaciones de Washington, en medio de las tensiones dentro de la OTAN por el nivel de compromiso de sus miembros.

Presión sobre aliados y refuerzo militar en la región

Trump también respaldó la propuesta del senador Lindsey Graham de retirar bases militares estadounidenses de países aliados que no colaboren con la ofensiva, incluyendo a España y Alemania.

En paralelo, descartó cualquier posibilidad de alto el fuego al afirmar que no considera viable una tregua en el actual escenario militar.

El Pentágono anunció el envío de tres buques de guerra adicionales y entre 2.200 y 2.500 marines a Medio Oriente, mientras el secretario de Defensa Pete Hegseth solicitó al Congreso más de 200.000 millones de dólares para financiar las operaciones.

Irán redefine su liderazgo y lanza advertencias

En Irán, el nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei emitió un mensaje por el Año Nuevo persa, Nowruz, en el que planteó la necesidad de una economía resiliente basada en la unidad nacional.

En paralelo, las fuerzas armadas iraníes advirtieron que perseguirán a responsables de Estados Unidos e Israel en cualquier parte del mundo, incluyendo fuera de la región.

A tres semanas del inicio de las hostilidades, el conflicto continúa con impacto militar, diplomático y económico, mientras se profundizan las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.