Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Señalan a la adaptación como factor clave

Comercio en transformación: entre locales vacíos y las ventas a la baja

La Cámara de Comercio relevó nuevas estrategias: ventas online, redes sociales y cambios en el modelo tradicional

Comercio en transformación: entre locales vacíos y las ventas a la baja

comercios oscilan entre la crisis económica y métodos de venta para traccionar el consumo / demian alday

23 de Marzo de 2026 | 01:29
Edición impresa

El crecimiento de locales vacíos en distintas zonas de la Ciudad no responde a una única causa, sino a un entramado de factores que vienen presionando al comercio desde hace meses.

Así lo señaló un relevamiento reciente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Ciudad, que describió un panorama complejo donde conviven dificultades económicas, cambios en los hábitos de consumo y nuevas formas de vender.

Uno de los ejes centrales del informe es la caída del consumo, que aparece como el principal detonante del movimiento constante en el mapa comercial.

A esta situación se suman los incrementos sostenidos en costos clave como insumos, salarios, alquileres y servicios, que reducen los márgenes de rentabilidad y obligan a muchos comerciantes a revisar sus estructuras.

Ventas online y lo tradicional

A principios de marzo, la Cámara Argentina de Comercio se advirtió un crecimiento del 180 por ciento de locales vacíos en los corredores comerciales más consolidados.

En este escenario, según el nuevo documento, el comercio tradicional enfrenta un desafío doble: sostener la presencia física y, al mismo tiempo, adaptarse a un consumidor cada vez más digital.

LE PUEDE INTERESAR

El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas

El informe señaló que la expansión de las ventas online cambió la lógica del negocio minorista, ya que muchos comerciantes comenzaron a reducir costos operativos utilizando depósitos, showrooms o canales virtuales en lugar de locales abiertos al público.

Este cambio marca un punto de inflexión en la forma de vender. La vidriera dejó de ser el único motor de atracción y pasó a convivir con redes sociales, campañas digitales y plataformas de comercio electrónico. En muchos casos, el proceso de compra comienza en internet, donde los clientes comparan precios y analizan opciones antes de decidir si visitan o no un local físico.

Según el informe, algunos comercios lograron sostener su actividad “combinando redes sociales y atención personalizada”, se advirtió.

En contraste, los comercios con mayor trayectoria mantienen un fuerte anclaje en la atención presencial, aunque reconocen que el canal digital ya forma parte del proceso de decisión de los clientes. “Hoy se consulta, compara antes de concretar una compra y evalúa antes de concretar la compra”, señaló el documento.

A las transformaciones tecnológicas se suma una presión creciente sobre la estructura de costos.

Los aumentos en servicios, tasas e impuestos representan una carga difícil de absorber, especialmente en un contexto donde los ingresos no logran acompañar el ritmo de los precios. El informe aseguró que, desde el sector dijeron: “Sería indispensable y urgente una moratoria”.

Análisis del contexto

Detrás de la mutación del consumo y la “rotación de locales”, el documento puntualizó que “aparece un factor central: el desfasaje entre ingresos y precios. Si bien la inflación muestra señales de desaceleración, continúa en niveles elevados, mientras que los salarios no han logrado recomponerse al mismo ritmo, afectando directamente el poder adquisitivo y, en consecuencia, el nivel de ventas”, se indicó.

En paralelo, se observan cambios puntuales en la oferta, como la aparición de productos importados con precios más competitivos en algunos rubros.

Sin embargo, estos movimientos todavía no alcanzan para revertir el escenario general, aunque sí anticipan una reconfiguración progresiva del mercado.

El diagnóstico que surge del relevamiento es claro: el comercio platense no está desapareciendo, pero sí atravesando una etapa de transformación profunda. La mayor rotación de locales, el crecimiento del comercio digital y la necesidad de reducir costos configuran un nuevo mapa comercial que obliga a los negocios a reinventarse.

En este contexto, “la adaptación deja de ser una opción para convertirse en una condición necesaria” vaticinó el documento y concluyó: “Conviven así realidades distintas: comercios que enfrentan serias dificultades para sostenerse, y otros que encuentran en la innovación, las redes sociales y la cercanía con el cliente una oportunidad para crecer”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas se juntó tras 60 años

La lista y el nuevo nombre que se sumó a la Reserva

¿Adorni, sigue o se va?: ola de rumores tras el escándalo

El aniversario del Golpe dividió aguas en la política platense

Los números de la suerte del lunes 23 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

La economía del rebusque

El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad

Por una sonrisa en UNO: el Pincha recibe al Ferroviario
Últimas noticias de La Ciudad

El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad

Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas se juntó tras 60 años

Así funcionará la Ciudad hoy y mañana
Deportes
Boca se sacó la mufa y ganó en la Bombonera
“Necesitábamos un resultado contundente”
Boca encontró en Aranda un respiro
River: victoria con ruido y varias polémicas
Acuña se pierde el próximo partido ante Belgrano
Policiales
“Maras platenses”: una banda golpea en el Sur de la Ciudad
El fallo por Kim Gómez valoró el daño causado y el impacto social
Le robaron una fortuna a una familia de hueveros
Susto en un festejo del club de rugby Los Tilos
Regresó a su vivienda y la encontró “dada vuelta”
Espectáculos
Daniela Ballester contó por primera vez cómo vivió el ACV y el momento en que pidió ayuda
“Decí Viva Perón”: el cruce entre Mirtha y Dady Brieva que se volvió viral
El Chino Volpato contó cómo superó la grave enfermedad que tuvo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía
Información General
Alerta tuberculosis: los casos casi se duplicaron desde 2020
Nutricionistas alertan por el impacto de la crisis hídrica en la alimentación
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla