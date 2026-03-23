Comercio en transformación: entre locales vacíos y las ventas a la baja

El caso Adorni golpea al Gobierno y no cesan los rumores tras la serie de escándalos
El caso Adorni golpea al Gobierno y no cesan los rumores tras la serie de escándalos
Así funcionarán los servicios en La Plata durante el día no laborable del 23 y el feriado del 24 de marzo
La emotiva despedida de Tomy: esparcieron las cenizas del chimpancé y plantaron un árbol en su memoria
Plan de obras y resguardo de la comunidad: reunión clave por la escuela de La Plata con clases suspendidas por asbesto
VIDEO. Insólito: manejaba por la Autopista La Plata con 1,20 de alcohol en sangre y le secuestraron la licencia
Boca volvió a la victoria: venció 2 a 0 a Instituto luego de cuatro empates
Patentes farmacéuticas: qué pasará con la provisión de medicamentos y cómo influirá en los precios
River, con goles de Montiel y Salas, le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto
Etcheverry, a paso firme en Miami: venció a Jódar y se mete por primera vez en los octavos de final de un Masters 1000
"Picadas y cortes de motos a pleno" en el centro de Berisso: las nuevas quejas de los vecinos
VIDEO. La Plata: se hizo pasar por cliente, le robó la recaudación a una panadería y se dio a la fuga
Daniela Ballester contó por primera vez cómo vivió el ACV y el momento en que pidió ayuda
Festejos en el Club Los Tilos: un portón aplastó a una joven, sobrevivió y quedó internada en La Plata
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
VIDEO. Con gol de Messi, el Inter Miami venció 3 a 2 a New York City y escala a la punta de la Conferencia Este
Caso $LIBRA: el laberinto offshore que rodea a Novelli y los interrogantes que crecen
Entradas para el amistoso de Argentina vs Mauritania: precios, cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas
La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y vecinos denuncian que siguen con cortes de luz en los barrios
Llegaron los primeros jugadores de la Selección: Palacios y De Paul ya están en Argentina
Con eje en la memoria y con la presencia de Julio Alak, hubo plenario sindical en La Plata
Amar sin asfixiar: cuando cuidar demasiado también puede dañar
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV
Irán desafía el ultimátum de Trump y restringe el paso por el estrecho de Ormuz
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Cámara de Comercio relevó nuevas estrategias: ventas online, redes sociales y cambios en el modelo tradicional
El crecimiento de locales vacíos en distintas zonas de la Ciudad no responde a una única causa, sino a un entramado de factores que vienen presionando al comercio desde hace meses.
Así lo señaló un relevamiento reciente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Ciudad, que describió un panorama complejo donde conviven dificultades económicas, cambios en los hábitos de consumo y nuevas formas de vender.
Uno de los ejes centrales del informe es la caída del consumo, que aparece como el principal detonante del movimiento constante en el mapa comercial.
A esta situación se suman los incrementos sostenidos en costos clave como insumos, salarios, alquileres y servicios, que reducen los márgenes de rentabilidad y obligan a muchos comerciantes a revisar sus estructuras.
A principios de marzo, la Cámara Argentina de Comercio se advirtió un crecimiento del 180 por ciento de locales vacíos en los corredores comerciales más consolidados.
En este escenario, según el nuevo documento, el comercio tradicional enfrenta un desafío doble: sostener la presencia física y, al mismo tiempo, adaptarse a un consumidor cada vez más digital.
LE PUEDE INTERESAR
El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas
El informe señaló que la expansión de las ventas online cambió la lógica del negocio minorista, ya que muchos comerciantes comenzaron a reducir costos operativos utilizando depósitos, showrooms o canales virtuales en lugar de locales abiertos al público.
Este cambio marca un punto de inflexión en la forma de vender. La vidriera dejó de ser el único motor de atracción y pasó a convivir con redes sociales, campañas digitales y plataformas de comercio electrónico. En muchos casos, el proceso de compra comienza en internet, donde los clientes comparan precios y analizan opciones antes de decidir si visitan o no un local físico.
Según el informe, algunos comercios lograron sostener su actividad “combinando redes sociales y atención personalizada”, se advirtió.
En contraste, los comercios con mayor trayectoria mantienen un fuerte anclaje en la atención presencial, aunque reconocen que el canal digital ya forma parte del proceso de decisión de los clientes. “Hoy se consulta, compara antes de concretar una compra y evalúa antes de concretar la compra”, señaló el documento.
A las transformaciones tecnológicas se suma una presión creciente sobre la estructura de costos.
Los aumentos en servicios, tasas e impuestos representan una carga difícil de absorber, especialmente en un contexto donde los ingresos no logran acompañar el ritmo de los precios. El informe aseguró que, desde el sector dijeron: “Sería indispensable y urgente una moratoria”.
Detrás de la mutación del consumo y la “rotación de locales”, el documento puntualizó que “aparece un factor central: el desfasaje entre ingresos y precios. Si bien la inflación muestra señales de desaceleración, continúa en niveles elevados, mientras que los salarios no han logrado recomponerse al mismo ritmo, afectando directamente el poder adquisitivo y, en consecuencia, el nivel de ventas”, se indicó.
En paralelo, se observan cambios puntuales en la oferta, como la aparición de productos importados con precios más competitivos en algunos rubros.
Sin embargo, estos movimientos todavía no alcanzan para revertir el escenario general, aunque sí anticipan una reconfiguración progresiva del mercado.
El diagnóstico que surge del relevamiento es claro: el comercio platense no está desapareciendo, pero sí atravesando una etapa de transformación profunda. La mayor rotación de locales, el crecimiento del comercio digital y la necesidad de reducir costos configuran un nuevo mapa comercial que obliga a los negocios a reinventarse.
En este contexto, “la adaptación deja de ser una opción para convertirse en una condición necesaria” vaticinó el documento y concluyó: “Conviven así realidades distintas: comercios que enfrentan serias dificultades para sostenerse, y otros que encuentran en la innovación, las redes sociales y la cercanía con el cliente una oportunidad para crecer”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí