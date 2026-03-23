Comercio en transformación: entre locales vacíos y las ventas a la baja

comercios oscilan entre la crisis económica y métodos de venta para traccionar el consumo / demian alday

El crecimiento de locales vacíos en distintas zonas de la Ciudad no responde a una única causa, sino a un entramado de factores que vienen presionando al comercio desde hace meses.

Así lo señaló un relevamiento reciente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Ciudad, que describió un panorama complejo donde conviven dificultades económicas, cambios en los hábitos de consumo y nuevas formas de vender.

Uno de los ejes centrales del informe es la caída del consumo, que aparece como el principal detonante del movimiento constante en el mapa comercial.

A esta situación se suman los incrementos sostenidos en costos clave como insumos, salarios, alquileres y servicios, que reducen los márgenes de rentabilidad y obligan a muchos comerciantes a revisar sus estructuras.

Ventas online y lo tradicional

A principios de marzo, la Cámara Argentina de Comercio se advirtió un crecimiento del 180 por ciento de locales vacíos en los corredores comerciales más consolidados.

En este escenario, según el nuevo documento, el comercio tradicional enfrenta un desafío doble: sostener la presencia física y, al mismo tiempo, adaptarse a un consumidor cada vez más digital.

El informe señaló que la expansión de las ventas online cambió la lógica del negocio minorista, ya que muchos comerciantes comenzaron a reducir costos operativos utilizando depósitos, showrooms o canales virtuales en lugar de locales abiertos al público.

Este cambio marca un punto de inflexión en la forma de vender. La vidriera dejó de ser el único motor de atracción y pasó a convivir con redes sociales, campañas digitales y plataformas de comercio electrónico. En muchos casos, el proceso de compra comienza en internet, donde los clientes comparan precios y analizan opciones antes de decidir si visitan o no un local físico.

Según el informe, algunos comercios lograron sostener su actividad “combinando redes sociales y atención personalizada”, se advirtió.

En contraste, los comercios con mayor trayectoria mantienen un fuerte anclaje en la atención presencial, aunque reconocen que el canal digital ya forma parte del proceso de decisión de los clientes. “Hoy se consulta, compara antes de concretar una compra y evalúa antes de concretar la compra”, señaló el documento.

A las transformaciones tecnológicas se suma una presión creciente sobre la estructura de costos.

Los aumentos en servicios, tasas e impuestos representan una carga difícil de absorber, especialmente en un contexto donde los ingresos no logran acompañar el ritmo de los precios. El informe aseguró que, desde el sector dijeron: “Sería indispensable y urgente una moratoria”.

Análisis del contexto

Detrás de la mutación del consumo y la “rotación de locales”, el documento puntualizó que “aparece un factor central: el desfasaje entre ingresos y precios. Si bien la inflación muestra señales de desaceleración, continúa en niveles elevados, mientras que los salarios no han logrado recomponerse al mismo ritmo, afectando directamente el poder adquisitivo y, en consecuencia, el nivel de ventas”, se indicó.

En paralelo, se observan cambios puntuales en la oferta, como la aparición de productos importados con precios más competitivos en algunos rubros.

Sin embargo, estos movimientos todavía no alcanzan para revertir el escenario general, aunque sí anticipan una reconfiguración progresiva del mercado.

El diagnóstico que surge del relevamiento es claro: el comercio platense no está desapareciendo, pero sí atravesando una etapa de transformación profunda. La mayor rotación de locales, el crecimiento del comercio digital y la necesidad de reducir costos configuran un nuevo mapa comercial que obliga a los negocios a reinventarse.

En este contexto, “la adaptación deja de ser una opción para convertirse en una condición necesaria” vaticinó el documento y concluyó: “Conviven así realidades distintas: comercios que enfrentan serias dificultades para sostenerse, y otros que encuentran en la innovación, las redes sociales y la cercanía con el cliente una oportunidad para crecer”.