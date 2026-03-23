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Deportes |EL EXTREMO CONFÍA EN LA RECUPERACIÓN TRAS LAS DOS DERROTAS CONSECUTIVAS

Panaro: “Vamos a sacar adelante la situación”

El bolivarense señaló que el grupo está “muy bien” con “todos tirando para el mismo lado” aunque “hay muchas cosas por mejorar”

Panaro: “Vamos a sacar adelante la situación”

Panaro es otro de los preocupados por la pelota parada / Archivo

23 de Marzo de 2026 | 01:54
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Los minutos finales no le alcanzaron al Lobo en el José Fierro. Ni para sumar un punto ni para acallar las críticas. En ese contexto, Manuel Panaro cree en las posibilidades de mejorar para clasificar entre los ochos primeros del grupo.

- ¿Qué te dejó el partido en Tucumán?

- Mucha bronca, una tristeza muy grande. Queríamos llevarnos algo de Tucumán y -si bien no hicimos un buen primer tiempo- en la segunda parte lo fuimos a buscar con hambre y nos merecimos llevar algo. El gol que nos hicieron es de una pelota parada, algo que tenemos que corregir, porque sin eso hubiese sido un 0 a 0 y no estaríamos hablando de una derrota.

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- La pelota quieta es un karma para Gimnasia. ¿ La cuestión física también es una preocupación, porque vienentendiendo en todas las fechas jugadores con molestias y mucho cansancio?

- Creo que la pelota quieta es algo que nos viene pasando desde hace bastantes partidos: Rosario Central, Tigre, Atlético Tucumán. Es algo que tenemos que corregir. Hay que mejorar porque sino nos va a costar mucho en los siguientes partidos. Y la forma física, creo que para todos los equipos es igual, son muchos partidos seguidos, muy intensos, así que creo que es común esa situación.

- ¿Se rescatan los últimos minutos, cuando metieron presión y generaron un par de situaciones que les podrían haber dado el empate?

- Con hambre, con las ganas de llevarnos algo tuvimos situaciones muy claras en el final. No se nos dio, no tuvimos esa suerte, así que hay que seguir laburando.

- ¿Ante Atlético perdieron algo del juego de partidos anteriores?

- Por momentos se jugó bien. Ellos estaban cerrados, no podíamos entrar. Aún así teníamos la pelota. En el primer tiempo no generamos tanto peligro, pero en el segundo sí. Hay muchas cosas por mejorar.

- ¿Cómo viste el debut de Máximo Cabrera en el arco?

- Estuvo bien. Le dimos mucha confianza y creo que se sintió cómodo. Lo felicitamos, lamentablemente no fue el resultado que esperábamos pero vivió algo muy lindo como debutar en primera.

- ¿Qué se le puede decir al hincha tripero pensando en lo que viene?

- Vamos a intentar revertir la situación. Son dos derrotas consecutivas pero vamos a intentar ganar para seguir sumando.

- Se viene la parte final de la fase regular y hay que ajustar un montón de cosas: la pelota parada en defensa, la cuestión física. ¿Eso es fundamental para terminar entre los ochos mejores de la zona?

- Estamos muy bien como grupo, se entrena muy bien, estamos todos tirando para adelante. Si bien perdidos dos partidos seguidos y obviamente es algo malo, creo que vamos a sacar adelante la situación, sin ninguna duda.

 

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