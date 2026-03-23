Una floja jornada de los juveniles triperos frente a Banfield

Una victoria, dos empates y tres derrotas (sobresalió la goelada sufrida por la Octava) fue el saldo de la segunda jornada del fútbol juvenil disputada ayer.

En El Bosquecito, la Cuarta se impuso 2 a 0 con tantos de Dylan Álvarez y Andrés Guzmán. La formación del equipo de Ricardo Kuzemka fue: Segobia; Rocco, Gauto, Ledesma, J. Rodríguez; Guzmán, J. González, Reinhardt, Álavrez; Ferreyra y Kúgler.

En Quinta, hubo empate 1 a 1 para el equipo que conduce Guillermo Hernando. Felipe Pagnutti fue el autor de la conquista albiazul. La formación inicial fue Medina; Amitrano, Rossia, Plesnicar, Pagnutti; Á. Mamut, Soulas, Gelabert, Carbajo; Fontana y Giachero.

En Sexta, fue empate 2 a 2, con goles de Justo Jáuregui. El equipo dirigido por Rodrigo Roselli formó con Ochoa; Albarenque, Cenizo, Vaccaro, Fúster; Antúnez, S. Díaz; Nagavonsky, Borches, Cardenes; J. Jáuregui.

En el predio de Luis Guillón, hubo derrota de la Séptima 3 a 1. Gianluca Casco fue el autor del único gol del equipo de Andrés Ramos. La formación inicial fue Marchán, Sciallo, Billo, B. Martínez, Cardoso; Talesa, Prado, Reyna; Drogo; Casco y Broglia.

La Octava de Mariano Maida, por su parte, sufrió una durísima goleada. Fue 6 a 0 y el Lobo formó con Creide, Spinoso, Aubert, Lezica, Machado; Báez, T. Rodríguez, Colmán, López; D. Castro, Balbuena.

Para cerrar la tira, la Novena de Felipe Desagastizábal perdió 3 a 0. La formación inicial tripera fue Fulco; Ruggeri, A. Gómez, Franquini, Piarrou; S. Fernández, Suhit, Angulo; Días, I. López, Aranda.

EMPATE DEL FEMENINO

Por la segunda fecha del torneo, Gimnasiia trajo un buen punto de tierras puntanas al igualar 2-2 con San Luis. Lali Esquivel (de penal) y Florencia Gaetán convirtieron los goles. Las Triperas formaron con Olivera; González Sanz (Bernhard), Aste, Arias, Stábile (Cantero); Gauto (Oszczyk), Casas, Adorno; Esquivel, Souto (Gaetán), Farías (Coronel).