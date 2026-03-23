Mariposas por la Memoria, la intervención que vas a encontrar en 42 puntos de La Plata: de qué trata

En distintas cuadras de La Plata comenzaron a aparecer mariposas pintadas sobre el asfalto. La intervención, denominada “Mariposas por la Memoria”, busca señalar los lugares donde fueron detenidas las primeras personas desaparecidas tras el inicio de la última dictadura cívico militar.

La propuesta de la Comisión Provincial por la Memoria tiene su origen en un documento clave: el legajo 4794 de la mesa “Delincuentes subversivos” del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bajo el título “Detenciones en La Plata, Berisso y Ensenada a partir del 24 de marzo de 1976”, ese registro reconstruye uno de los primeros operativos represivos desplegados en la Región.

Durante la semana posterior al golpe de Estado del Golpe de Estado en Argentina de 1976, casi un centenar de trabajadores y trabajadoras fueron detenidos e interrogados entre el 25 de marzo y el 2 de abril. De ese total, 42 corresponden a la Ciudad.

Los interrogatorios apuntaban a relevar la actividad gremial y política de las personas detenidas, así como la de sus compañeros de trabajo. La mayoría se desempeñaba o había tenido vínculo laboral con empresas clave del cordón industrial, como SIAP, Petroquímica Mosconi, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago y el Frigorífico Swift.

Los operativos se realizaron en distintos puntos, en muchos casos en cercanías de los lugares de trabajo o de los domicilios. Varias de las personas capturadas fueron trasladadas para ser interrogadas a la Dirección de Infantería de la Policía bonaerense, ubicada en 1 y 60.

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La iniciativa propone mantener viva la memoria en el espacio público y visibilizar el alcance territorial de la represión en los primeros días de la dictadura en La Plata, Berisso y Ensenada.