La agenda de actos por la semana de la Memoria

A 50 años del golpe militar, el intendente municipal Julio Alak participó ayer de un congreso educativo realizado en el Teatro Argentino, organizado por la CTA de los trabajadores, la CTA Autónoma y la CGT.

Durante el plenario se repudió el golpe militar de 1976 y se sostuvieron los principios de Memoria, Verdad y Justicia, honrando la memoria de los 30 mil desaparecidos. El encuentro reunió voces de toda la región latinoamericana de educadores para la conformación de redes de solidaridad globales entre trabajadores y trabajadoras.

La actividad formó parte de la jornada internacional “A 50 años del golpe de Estado, resistimos a la dictadura de ayer y al fascismo de hoy”, que incluyó la participación de referentes sindicales, entre ellos Roberto Baradel, secretario general de Suteba y de la CTA y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores.

El espacio de debate y reflexión contó también con la presencia de Hugo Yasky, diputado Nacional y secretario General de la CTA de los Trabajadores; Hugo Godoy, secretario General de la CTA Autónoma; Oscar de Isasi, secretario General de la CTA-A Provincia; y Víctor De Gennaro, histórico líder de la CTA; entre otros dirigentes.

En ese sentido, se esperan para hoy más actos en conmemoración de los 50 años del Golpe. Entre ellos, Alak encabezará en el Salón Dorado del Palacio Municipal un homenaje a la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y al jurista Baltazar Garzón.

A las 15 organizaciones de derechos humanos convocaron a una movilización a Plaza San Martín, a la que se unirán dirigentes de distintos espacios políticos de la Ciudad.

Además, se realizará en la Plaza una intervención artística por la que se convoca a los asistentes a llevar un par de zapatos para donar, que serán dispuestos en la nave central como símbolo de ausencia por los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar en nuestra región.