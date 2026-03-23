Pronóstico del tiempo | Lunes fresco y con probables lluvias y chaparrones en La Plata

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El lunes "no laborable" comenzó inestable en La Plata y alrededores. En este comienzo de semana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias aisladas por la mañana, chaparrones hacia la tarde y cielo parcialmente nublado para esta noche.
En cuanto a temperaturas, se prevé una mínima de 14 grados y máxima de 22.
El martes se presentará con cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 9 grados y máxima de 22.
En tanto que el miércoles seguirá con la tendencia fresca y soleada, con temperaturas que se ubicarán entre los 12 y 24 grados.
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