Tras el anuncio de Trump, sube Wall Street y el petróleo cae por debajo de los 100 dólares
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Tras declaraciones de Donald Trump en las que aseguró estar negociando con Irán para una "resolución completa y total" de las "hostilidades en Medio Oriente", Wall Street abrió al alza este lunes.
En los primeros intercambios, el Dow Jones ganaba un 1,5%, el índice Nasdaq avanzaba un 1,6% y el índice amplio S&P 500 subía un 1,4%.
Por su parte, el precio del petróleo Brent se desplomó y cayó por debajo de los 100 dólares por barril tras haber llegado a 114 dólares el domingo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hubo reuniones “buenas y productivas” con el gobierno de Irán.
A poco que el mandatario publicara la novedad en redes sociales, los mercados reaccionaron de forma positiva y provocó la abrupta caída del Brent, que en poco tiempo descendió un 14%.
De esta forma se frenó la escalada y la promesa de ataques a centrales energéticas clave.
La especulación es que este anuncio permitirá reanudar el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz y eso descomprimió el precio.
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