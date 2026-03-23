Tras el anuncio de Trump, sube Wall Street y el petróleo cae por debajo de los 100 dólares

Tras declaraciones de Donald Trump en las que aseguró estar negociando con Irán para una "resolución completa y total" de las "hostilidades en Medio Oriente", Wall Street abrió al alza este lunes.

En los primeros intercambios, el Dow Jones ganaba un 1,5%, el índice Nasdaq avanzaba un 1,6% y el índice amplio S&P 500 subía un 1,4%.

Por su parte, el precio del petróleo Brent se desplomó y cayó por debajo de los 100 dólares por barril tras haber llegado a 114 dólares el domingo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hubo reuniones “buenas y productivas” con el gobierno de Irán.

A poco que el mandatario publicara la novedad en redes sociales, los mercados reaccionaron de forma positiva y provocó la abrupta caída del Brent, que en poco tiempo descendió un 14%.

De esta forma se frenó la escalada y la promesa de ataques a centrales energéticas clave.

La especulación es que este anuncio permitirá reanudar el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz y eso descomprimió el precio.