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Trump anunció que suspenderá por cinco días los ataques contra plantas eléctricas en Irán

ANTICIPO.- El anuncio lo hizo a través de redes sociales

Trump anunció que suspenderá por cinco días los ataques contra plantas eléctricas en Irán
23 de Marzo de 2026 | 08:31

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió hoy el plazo para que Irán reabra el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional y dijo que su país suspenderá durante cinco días los ataques contra plantas eléctricas iraníes.

Poco después de que Trump hiciera el anuncio en su sitio Truth Social, la televisora estatal iraní mostró un gráfico que decía: "El presidente de Estados Unidos da marcha atrás tras la firme advertencia de Irán".

Escribiendo en letras mayúsculas, dijo que Estados Unidos e Irán han tenido "muy buenas y productivas conversaciones" que podrían dar lugar a "una resolución completa y total" en la guerra. Las conversaciones continuarían "durante toda la semana", dijo.

Trump añadió que la suspensión de su amenaza de atacar plantas eléctricas estaba "sujeta al éxito de las reuniones y discusiones en curso".

El mandatario estadounidense no dio más detalles sobre las negociaciones que habían tenido lugar. Irán no reconoció de inmediato ninguna conversación entre los países, pero el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, sí dijo que habló por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ha sido intermediario antes en negociaciones entre Teherán y Washington.

Este lunes, Irán había advertido que atacaría plantas eléctricas en todo Oriente Medio y minaría el Golfo Pérsico después de que Trump amenazara con bombardear centrales eléctricas en la República Islámica si no reabría el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional.

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La guerra, ahora en su cuarta semana, ya ha tenido varios puntos de inflexión dramáticos, como la muerte del líder supremo de Irán, el bombardeo de un importante yacimiento de gas iraní, y ataques dirigidos contra instalaciones de petróleo y gas y otra infraestructura civil en naciones árabes del Golfo.

Irán ha cerrado el estrecho, por el que se transporta una quinta parte del petróleo mundial, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Muy pocos barcos lograron pasar e Irán insiste en que la crucial vía navegable sigue abierta, sólo que no para Estados Unidos, Israel o sus aliados.

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