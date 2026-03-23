Trump anunció que suspenderá por cinco días los ataques contra plantas eléctricas en Irán
Trump anunció que suspenderá por cinco días los ataques contra plantas eléctricas en Irán
Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años
¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo
"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal
Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Así funciona La Plata hoy lunes no laborable y mañana feriado
Un avión chocó con un vehículo de los bomberos en el aeropuerto de Nueva York: dos muertos
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata
La previa del Mundial 2026: así están las parejas de los jugadores de la selección, sus loocks, historias de amor y seguidores
Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
Salvaje amenaza para que desocupen una casa: lo ataron, lo rociaron con nafta y dispararon
Comercio en transformación: La Plata, entre locales vacíos y las ventas a la baja
La agenda de actos por la semana de la Memoria, que arrancó ayer en el Teatro Argentino
Patentes farmacéuticas: afirman que no habrá aumento de precios
El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad
Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas
El especial saludo de Maria Becerra a Tini por su cumpleaños con una foto muy particular
Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural”, tenía 51 años
Asbesto en la Secundaria N°3: exigen garantías antes de volver a clases
Jubilaciones de la Anses: se esperan cada vez más juicios por la movilidad
Los números de la suerte del lunes 23 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ANTICIPO.- El anuncio lo hizo a través de redes sociales
Escuchar esta nota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió hoy el plazo para que Irán reabra el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional y dijo que su país suspenderá durante cinco días los ataques contra plantas eléctricas iraníes.
Poco después de que Trump hiciera el anuncio en su sitio Truth Social, la televisora estatal iraní mostró un gráfico que decía: "El presidente de Estados Unidos da marcha atrás tras la firme advertencia de Irán".
Escribiendo en letras mayúsculas, dijo que Estados Unidos e Irán han tenido "muy buenas y productivas conversaciones" que podrían dar lugar a "una resolución completa y total" en la guerra. Las conversaciones continuarían "durante toda la semana", dijo.
Trump añadió que la suspensión de su amenaza de atacar plantas eléctricas estaba "sujeta al éxito de las reuniones y discusiones en curso".
El mandatario estadounidense no dio más detalles sobre las negociaciones que habían tenido lugar. Irán no reconoció de inmediato ninguna conversación entre los países, pero el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, sí dijo que habló por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ha sido intermediario antes en negociaciones entre Teherán y Washington.
Este lunes, Irán había advertido que atacaría plantas eléctricas en todo Oriente Medio y minaría el Golfo Pérsico después de que Trump amenazara con bombardear centrales eléctricas en la República Islámica si no reabría el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional.
LE PUEDE INTERESAR
Un avión chocó con un vehículo de los bomberos en el aeropuerto de Nueva York: dos muertos
LE PUEDE INTERESAR
Pulseada por Ormuz: Irán sube la presión ante EE UU
La guerra, ahora en su cuarta semana, ya ha tenido varios puntos de inflexión dramáticos, como la muerte del líder supremo de Irán, el bombardeo de un importante yacimiento de gas iraní, y ataques dirigidos contra instalaciones de petróleo y gas y otra infraestructura civil en naciones árabes del Golfo.
Irán ha cerrado el estrecho, por el que se transporta una quinta parte del petróleo mundial, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Muy pocos barcos lograron pasar e Irán insiste en que la crucial vía navegable sigue abierta, sólo que no para Estados Unidos, Israel o sus aliados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí