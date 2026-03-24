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La Ciudad |Por la zona de Los Hornos

"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata

"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata
24 de Marzo de 2026 | 12:54

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Una vecina de la La Plata difundió un pedido de ayuda tras la pérdida de su mascota en la zona de Los Hornos.

Iara contó que su patito se perdió en las inmediaciones de 154 y 70, luego de que “salió volando y no lo pudimos encontrar”. Según relató, lo buscó durante toda la mañana en un campo cercano, pero no logró ubicarlo.

El animal ahora se encuentra un poco más grande que en la foto que compartió para su identificación. Ante cualquier información, solicitó comunicarse al 221-594-7967.

La familia espera poder encontrarlo y pidió colaboración a los vecinos de la zona para dar con su paradero.

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