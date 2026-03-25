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Política y Economía

Nueva plazoleta y homenaje de Alak a un desaparecido en Tolosa

Nueva plazoleta y homenaje de Alak a un desaparecido en Tolosa
25 de Marzo de 2026 | 02:23
Edición impresa

El intendente, Julio Alak, encabezó la inauguración de la plazoleta “Víctor Basterra”, en 528 bis y 115, en homenaje al obrero gráfico y militante peronista de Tolosa secuestrado durante la última dictadura. Además, presentó una placa para conmemorar la historia de 54 hombres y mujeres de la localidad víctimas del terrorismo de Estado.

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