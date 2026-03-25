Valentín Barco también llegó ayer por la mañana a la Argentina para sumarse a los entrenamientos con la Selección y expresó su alegría por volver a jugar en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera al señalar que es su “casa”.

Luego de su arribo al país, el lateral izquierdo devenido en mediocampista habló con la prensa y reconoció que está “muy contento de volver (a La Bombonera) y ansioso”.

Con respecto a la oportunidad con la Selección argentina, Barco subrayó estar “muy contento de estar otra vez y con ansias para poder ayudar” y aclaró: “Con tal de jugar, lo hago en cualquier lado”.

Al ser consultado sobre el flojo nivel de los rivales, que serán Mauritania y Zambia, Barco remarcó: “Cualquiera sirve para prepararse. Al fin y al cabo es una selección y todas tienen su jerarquía”.

Por último, habló sobre su gran presente en el Racing de Estrasburgo de Francia: “Estoy muy contento y jugando, que era lo que buscaba. Vivo el presente y trato de demostrar en cada partido con mi club, que es lo que te lleva a estar acá”.

Barco es uno de los jugadores que tiene en mente Lionel Scaloni para sumar al plantel mundialista pero si bien viene siendo convocado todavía tiene que demostrar.