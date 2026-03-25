Llegó Messi, hubo foto pero no se entrenó

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El capitán arribó en un vuelo privado desde Miami. Se encontró con Chiqui Tapia y, además de compartir unos mates, se dejó tomar una imagen. ¿Jugará pasado mañana?
La Selección está a pleno en Argentina. El predio de Ezeiza volvió a cobrar vida ayer con el primer entrenamiento oficial de la Scaloneta de cara a la doble fecha FIFA de marzo. Sin grandes novedades, las más fuertes estuvieron afuera de la cancha.
Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el plantel trabajó con la mira puesta en los amistosos ante Mauritania y Zambia, que servirán como despedida del equipo antes de la Copa del Mundo 2026.
El jugador rosarino llegó a las al Aeropuerto de Ezeiza y, desde allí, se trasladó hacia el citado predio donde el equipo argentino tendrá una práctica vespertina con vistas al partido frente a Mauritania que se llevará a cabo el próximo viernes en el estadio de Boca.
Messi se entrenará hoy con el resto del plantel. ¿Jugará pasado mañana ante Mauritania?
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El capitán aterrizó en Ezeiza a primera hora de la mañana procedente de Estados Unidos y, tras un afectuoso reencuentro con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se sumó de inmediato a la concentración.
Este fue el hecho más destacado. Mucho se habló de la postura que tomaría el capitán con el presidente de la AFA luego de las múltiples acusaciones contra su persona y con la casa madre del fútbol argentino. El Chiqui lo esperó bien temprano a la mañana, cuando el sol del otoño argentino estaba saliendo, y se abrazó para la foto y hasta compartió unos mates. Este fue el punto más destacado ya que tuvo lecturas políticas y deportivas.
Lo concreto es que tras algunos meses que no se mostraban juntos, Messi y Tapia lo hicieron en el momento más caliente del actual presidente al frente del fútbol argentino. No hubo declaraciones pero una imagen que, por ahora, le sentó muy bien a Tapia, que tiene a la Selección como su principal estandarte.
A juzgar por su política puertas afuera, no extrañó que Lionel Messi aceptara la foto con el presidente de la AFA, vestido de civil y sin la ropa de la Selección. Habrá que ver en adelante cómo es su postura. Fue lo único que se pudo ver de la Pulga, que no entrenó y todavía sigue siendo una incógnita si jugará pasado mañana en la Bombonera contra la desconocida Mauritania, una selección de segundo o tercer orden africano y ni hablar en el plano mundial.
Messi su sumó a los futbolista que llegaron el lunes al país, entre los que se encuentran Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone Nicolás Tagliafico y Joaquín Panichelli.
La práctica comenzó a las 17:00 a puertas cerradas. Scaloni pudo contar con la mayoría de sus figuras, incluyendo a los que llegaron desde Europa.
La sesión inició con ejercicios de activación en el gimnasio, para luego pasar al campo de juego donde se realizaron circuitos de pases y trabajos de posesión en espacios reducidos.
Ante las bajas por lesión de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, se vio muy integrados a Agustín Giay y Lucas Martínez Quarta, quienes buscan ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial.
Algunos jugadores que sumaron muchos minutos el fin de semana realizaron tareas de recuperación más leves, aunque se espera que hoy todos trabajen a la par.
Se respira un aire de “recta final”. Con la cancelación de la Finalissima ante España, estos duelos en La Bombonera cobraron una relevancia inesperada para aquellos jugadores que están en la “zona gris” de la convocatoria mundialista. Nombres como Juan Musso, Walter Benítez, Marcos Senesi y Facundo Medina saben que cada minuto de entrenamiento cuenta bajo la mirada atenta del DT.
“Volver a casa siempre es especial, y más cuando sabemos que falta tan poco para el objetivo máximo”, comentaron desde el entorno del cuerpo técnico tras finalizar la jornada.
Tomás Palacios
En tanto otro de los futbolistas que estuvo a las órdenes de Lionel Scaloni fue el central de Estudiantes Tomás Palacios, que pudo jugar su partido por el torneo Apertura contra Central Córdoba. Por eso, lo mismo que Messi, realizó movimientos ligeros para recuperarse físicamente. Recién hoy estará más en contacto con la pelota en trabajos colectivos. No será titular, pero tal vez pueda tener algunos minutos en uno de los dos partidos.
La foto que tanto esperaba Chiqui Tapia: Lionel Messi llegó al país en la mañana y se reencontró con el presidente de la AFA
Tomás Palacios
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