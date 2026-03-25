Agustín Giay será el reemplazo de Montiel

El lateral derecho Agustín Giay, de solo 22 años, fue convocado a la Selección para cubrir la baja de Gonzalo Montiel.

La cuenta oficial de la Selección Argentina confirmó la citación en sus plataformas digitales: “El futbolista de Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos”.

De esta manera, Giay tendrá su primera oportunidad con Argentina y podría meterse en la disputa para ser parte de la lista de convocados al Mundial 2026 en caso de redondear buenas actuaciones en los amistosos frente a Mauritania y Zambia.

Giay comenzó su carrera como profesional en el 2022 en San Lorenzo, mientras que en el 2024 fue vendido al Palmeiras de Brasil. Con más de 70 partidos en el Verdão y un pasado como capitán de la Selección Sub 20 en el Mundial 2023, el lateral se sumará para pelear un puesto con Nahuel Molina en esta doble fecha de amistosos previos a la Copa del Mundo.

El lateral derecho jugó en siete de los ocho encuentros que lleva el Verdao en el Brasileirao, aunque no siempre fue titular. En el Paulista, título ganado por su equipo, solo disputó cinco sobre doce encuentros. De todos modos, su buen nivel ha llamado la atención de clubes europeos, como el Napoli, interesado para llevarlo tras el Mundial.