El único que no juega contra un mundialista

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Las selecciones sudamericanas, incluida la Argentina, tendrán una intensa actividad en los próximos días debido a la fecha FIFA, que será la última ventana internacional antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
La gran curiosidad pasa por el lado de la Selección argentina, que tras la cancelación de la Finalissima ante España pudo organizar amistosos con Mauritania y Zambia, dos combinados que son del último orden. Incluso será el único sudamericano que no se enfrentará con un rival que esté clasificado al Mundial.
Si bien esto se puede justificar por la urgencia que se generó tras la cancelación del encuentro ante España, los enfrentamientos con rivales inferiores fueron una constante para la Selección argentina.
Las selecciones sudamericanas con mejores rivales serán Brasil y Colombia, que se medirán con Francia y Marruecos, dos de los candidatos a llegar hasta las instancias finales en la próxima Copa del Mundo.
Por otra parte, Bolivia se enfrentará en un duelo a todo o nada con Surinam en la semifinal del Repechaje.
* Argentina-Mauritania el 27 y Zambia el 31
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* Brasil: contra Francia el 26 y Croacia el 31
* Colombia: contra Croacia el 26 y Francia el 29
* Bolivia: Surinam el 26 de marzo por el Repechaje.
* Uruguay: contra Inglaterra el 27 y contra Argelia el 31
* Chile: contra Cabo Verde el 27 de marzo y Nueva Zelanda el 30 (en el Mundial)
* Ecuador: contra Marruecos el 27 y Países Bajos el 31
Venezuela: Trinidad y Tobago el 27 y Uzbekistán el 30 (en el Mundial)
* Paraguay: Grecia el 27 de marzo y Marruecos el 31
* Perú: Senegal el 28 de marzo y Honduras el 31.
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