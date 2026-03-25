Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ARGENTINA Y SUS CURIOSOS AMISTOSOS

El único que no juega contra un mundialista

El único que no juega contra un mundialista

Uruguay tendrá amistosos de mucho nivel / @uruguay

25 de Marzo de 2026 | 04:16
Edición impresa

Las selecciones sudamericanas, incluida la Argentina, tendrán una intensa actividad en los próximos días debido a la fecha FIFA, que será la última ventana internacional antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La gran curiosidad pasa por el lado de la Selección argentina, que tras la cancelación de la Finalissima ante España pudo organizar amistosos con Mauritania y Zambia, dos combinados que son del último orden. Incluso será el único sudamericano que no se enfrentará con un rival que esté clasificado al Mundial.

Si bien esto se puede justificar por la urgencia que se generó tras la cancelación del encuentro ante España, los enfrentamientos con rivales inferiores fueron una constante para la Selección argentina.

Las selecciones sudamericanas con mejores rivales serán Brasil y Colombia, que se medirán con Francia y Marruecos, dos de los candidatos a llegar hasta las instancias finales en la próxima Copa del Mundo.

Por otra parte, Bolivia se enfrentará en un duelo a todo o nada con Surinam en la semifinal del Repechaje.

* Argentina-Mauritania el 27 y Zambia el 31

LE PUEDE INTERESAR

Agustín Giay será el reemplazo de Montiel

LE PUEDE INTERESAR

“Muy contento de volver a la Bombonera”

* Brasil: contra Francia el 26 y Croacia el 31

* Colombia: contra Croacia el 26 y Francia el 29

* Bolivia: Surinam el 26 de marzo por el Repechaje.

* Uruguay: contra Inglaterra el 27 y contra Argelia el 31

* Chile: contra Cabo Verde el 27 de marzo y Nueva Zelanda el 30 (en el Mundial)

* Ecuador: contra Marruecos el 27 y Países Bajos el 31

Venezuela: Trinidad y Tobago el 27 y Uzbekistán el 30 (en el Mundial)

* Paraguay: Grecia el 27 de marzo y Marruecos el 31

* Perú: Senegal el 28 de marzo y Honduras el 31.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
+ Leidas

Desde mañana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abrirán

Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata

La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone

Adorni reaparece en conferencia de prensa y se mostrará con Milei

El PJ con movidas separadas, cánticos 2027 y apuntando contra Milei
Últimas noticias de Deportes

Llegó Messi, hubo foto pero no se entrenó

Agustín Giay será el reemplazo de Montiel

“Muy contento de volver a la Bombonera”

Amondarain: el nuevo polifuncional en el mediocampo
Policiales
¿Tortilla en mal estado?: otro testimonio alimenta el escándalo
Investigan la muerte de una estudiante de 25 años
La abogada juzgada en Brasil no irá a prisión y podrá volver al país
Rolando Barbano, blanco del robo menos esperado
Fue a robar a un comercio en pijama, lo vieron y cayó preso
Política y Economía
La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%
El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia
Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone
A 50 años del Golpe Masiva marcha contra el olvido
El PJ con movidas separadas, cánticos 2027 y apuntando contra Milei
La Ciudad
Paros y feriados complican las clases en la Universidad
De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de la Ciudad
Nelly y Juana se sumaron al “club de los 100”
Se define si hay ganadores en la ronda del Cartonazo
"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata
Espectáculos
Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes
"Nunca más": desde Fito Paez a María Becerra, los artistas que se expresaron en el Día de la Memoria
Marcos Giles y su historia con el 24 de marzo: "Mi abuela, hasta el día de hoy, no encontró el cuerpo de su hermano"
¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
Catriel y Paco, de gira: del supuesto retiro a un tour mundial infernal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla