“El hincha se tiene que sentir identificado”

El entrenador Gustavo Álvarez puso en marcha su ciclo en San Lorenzo con un primer día de alta intensidad, decisiones inmediatas y un mensaje directo al plantel, mientras que en paralelo fijó sus lineamientos en la presentación oficial y surgieron repercusiones internas tras su llegada.

Álvarez inició la jornada a las 6:30 en la Ciudad Deportiva, donde recorrió las instalaciones y comenzó a interiorizarse en el funcionamiento del club, aunque el eje estuvo en el contacto directo con los jugadores, ya que antes de cualquier exposición pública eligió una charla a puertas cerradas en la que estableció tres pilares: compromiso, respeto y pasión como base para revertir el presente.

Luego trasladó esa línea al campo, con una práctica dinámica que interrumpió de forma constante para corregir movimientos, ajustar posicionamientos y bajar conceptos tácticos con pizarra en mano, en una postura activa y minuciosa que definió su impronta desde el inicio, además de ensayar de forma progresiva una línea de tres defensores como posible sello para los próximos partidos.

Por la tarde firmó su contrato y quedó formalmente vinculado, aunque ya había dejado señales claras en el grupo, en un contexto de reconstrucción tras la salida de Damián Ayude, con la necesidad de respuestas inmediatas y sin margen de adaptación, ya que su debut será este miércoles ante Deportivo Riestra.

En su presentación, el DT de 53 años ratificó su línea con un discurso sin rodeos: insistió en los pilares de liderazgo, destacó que encontró un plantel joven, ágil y con ganas de salir adelante, y planteó que desde el primer día debe notarse su sello en la idea de juego, el sistema táctico y la estrategia según el rival, aunque también hizo foco en valores como la pasión y la valentía.

En ese sentido, el entrenador envió un mensaje directo al hincha al asegurar que el equipo lo va a representar y será protagonista, al mismo tiempo que dejó en claro que el objetivo es ganar siempre el próximo partido porque no hay tiempo, y que buscará aumentar la carga de trabajo con dobles turnos para instalar una exigencia permanente incluso en los entrenamientos.

Álvarez también afirmó que atraviesa un momento de madurez profesional acorde al desafío y reconoció la magnitud del club al que llegó.

“Me genera un orgullo inmenso estar en San Lorenzo. Es un desafío que me encuentra en un momento de madurez absoluta. El hincha se tiene que sentir identificado con lo que ve en la cancha”, destacó en su presentación.

La designación no pasó inadvertida en la interna, ya que el vocal Jonathan Lirosi expresó su postura en redes sociales con tono irónico y crítico al publicar: “Aunque no lo crean, San Lorenzo da para todo”, luego difundió una imagen con la trayectoria del DT, que incluye pasos por Temperley, Aldosivi, Patronato y su etapa en Chile.

Esta imagen estuvo acompañada por “los pergaminos del gran DT para llegar donde llegó”, y cerró con “Ojalá me equivoque, pero es crónica de un final anunciado”, lo que expone su escepticismo ante el inicio de este nuevo ciclo.