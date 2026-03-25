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Deportes |QUEDÓ DÉCIMO TRAS LAS DOS DERROTAS EN FILA

El desafío para Gimnasia es volver a meterse entre los ocho

El triunfo de Argentinos Juniors y el empate de Huracán dejaron al equipo de Zaniratto por primera vez fuera de la clasificación

El desafío para Gimnasia es volver a meterse entre los ocho

Zaniratto debe rearmar el equipo para ganarle a Huracán / Archivo

25 de Marzo de 2026 | 04:11
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Entre falencias propias y buenos resultados ajenos, Gimnasia atraviesa su peor momento de la temporada. Transcurridos 11 partidos del Torneo Apertura, por primera vez el equipo dirigido por Fernando Zaniratto comenzará una jornada fuera de los primeros ocho lugares que permiten la clasificación a los playoffs, objetivo que se trazó el Tripero para este primer semestre de 2026.

Tras la derrota frente a Atlético Tucumán en el José Fierro, el Lobo suma 14 puntos y se encuentra en el décimo puesto en la tabla de posiciones del Grupo B, superado por Argentinos Juniors y Huracán, justamente el próximo rival mens sana en el Bosque.

Gimnasia viene de dos derrotas consecutivas que lo dejaron mal parado para la etapa de definiciones de la clasificación. Si bien tiene la misma cantidad de unidades que el Bicho y el Globo, la gran cantidad de tantos recibidos le juega en contra, ya que tiene peor diferencia de gol que ambos rivales directos.

En el caso de Argentinos Juniors, que ocupa el último lugar de clasificación también con 14 unidades, el problema extra es que adeuda dos partidos, ya que mañana recibirá a Lanús en el postergado de la sexta fecha y luego será visitante de Aldosivi el 31 de marzo (postergado de la séptima jornada). Además, el conjunto de La Paternal tiene 6 goles a favor y 4 en contra, una diferencia de +2.

Huracán, otro de los equipos con los que comparte puntos, también se ubica por encima en la tabla debido a la diferencia de gol, ya que tiene 9 tantos a favor y 9 en contra, una diferencia 0 que le permite estar por encima del Tripero.

La buena noticia para Fernando Zaniratto y sus jugadores es que aún debe jugar con ambos rivales directos. Por eso, el partido del próximo domingo ante Huracán por la decimotercera fecha es determinante para el futuro, por la necesidad del Lobo de cortar la serie de derrotas y para dejar atrás a un rival directo por la clasificación.

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Después del partido con Huracán (y del compromiso ante Camioneros por la Copa Argentina que se disputará casi con seguridad el 9 de abril) el Lobo viajará a Junín para visitar a Sarmiento, que tiene un punto menos y una diferencia de gol de -3.

El Tripero volverá al Bosque para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, el peor equipo de la temporada. El Celeste logró en la máxima categoría una victoria, un empate y nueve derrotas. Para la decimosexta fecha, Gimnasia visitará a Belgrano en Córdoba, uno de los equipos más sólidos de la actual Liga Profesional.

El cierre será anormal, ya que se jugará el encuentro postergado ante Argentinos Juniors por aquella novena fecha suspendida en solidaridad con la citación judicial al presidente de la AFA Claudio Tapia y sus colaboradores más directos. Del devenir de los próximos encuentros dependerá la importancia de ese choque que se disputará a finales de abril.

 

El Lobo tiene la misma cantidad de puntos que el Bicho y el Globo, pero peor diferencia de gol

 

En la tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Apertura manda Independiente Rivadavia con 23 unidades, seguido por River (20), Belgrano (19), Racing Club y Rosario Central (18), Tigre (17), Barracas Central (16) y Argentinos Juniors (14), hasta ahí los clasificados. El dato es que Gimnasia ya jugó con la gran mayoría de ellas, quedándole pendiente solo el Pirata cordobés entre los equipos más fuertes de la zona, además del mencionado partido del cierre del grupo ante Argentinos Juniors.

En este contexto, Fernando Zaniratto deberá salir bien parado de esta zona de turbulencias. Ganarle a Huracán y avanzar en la Copa Argentina son condicionales para el futuro, tanto desde el aspecto futbolístico como desde lo anímico. Un primer objetivo del año, la clasificación a los playoffs del actual torneo, quedó comprometido por la irregularidad del equipo, por los errores defensivos y por las últimas dos derrotas. Y de la mano del resultado del Apertura está la intención de volver a jugar competencias internacionales en 2027.

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