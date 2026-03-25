Se termina la fecha con Riestra y San Lorenzo

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El Ciclón necesita los tres puntos para volver a meterse en zona de clasificación. Hará su debut el DT Gutavo Álvarez
San Lorenzo visitará esta tarde/noche a Deportivo Riestra, en un partido que cerrará la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y que estará marcado por el debut de Gustavo Álvarez como su director técnico.
El partido correspondiente a la Zona A está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Guillermo Laza, contará el arbitraje de Ariel Penel, mientras que en el VAR estará Germán Delfino y se podrá ver a través de ESPN Premium.
San Lorenzo llega a este encuentro en un flojo momento, ya que, pese a golear a un débil Deportivo Rincón en la Copa Argentina, arrastra una más que preocupante sequía en el Torneo Apertura debido a que no gana desde hace cuatro partidos.
En la última fecha, el equipo de Boedo cayó por goleada como local frente a Defensa y Justicia que lo venció por 5 a 2, lo que marcó el final del ciclo de Damián Ayude como su entrenador, cargo en el que será reemplazado por Álvarez.
San Lorenzo está décimo en la Zona A con solo 13 puntos, aunque una victoria en el Guillermo Laza le permitiría terminar la fecha en puestos de clasificación a los playoffs.
Deportivo Riestra, por su parte, tuvo un muy mal comienzo en el Torneo Apertura, en el que solo sumó seis puntos y tiene que empezar a cosechar buenos resultados de manera urgente si no quiere complicarse con el descenso.
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El partido tiene interés en el Mundo Estudiantes por algunos facotores. Por un lado, el más importtante, porque el Ciclón es uno de los equipos que está peleando por ingresar a los octavos de fional del torneo Apertura y hoy por hoy está afuera de la clasificación. Si obtiene los tres puntos estará desplazando a Independiente que será el noveno junto a Platense con 14 unidades. Por eso el Pincha saca números que la diferencia es de siete puntos y quedan 5 fechas en juego, es decir 15 unidades.
El Ciclón será el próximo rival de Estudiantes, pero el partido todavía no tiene fecha asignada pero tendrá que jugarse en el inicio de la fecha porque luego el plantel albirrojo estará viajando a Medellín para su estreno en la actual Copa Libertadores. Tiene todos los números el equipo delCacique Medina de presentar una formación al algunos cambios porque a partir de ahora el principal objetivo será el torneo internacional en donde quiere tener una performance similar al año pasado.
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