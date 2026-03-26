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Deportes |MÁS QUE DOS AMISTOSOS

Los que se juegan por un lugar entre los 26

Los que se juegan por un lugar entre los 26

Franco Mastantuono

26 de Marzo de 2026 | 03:57
Edición impresa

Cuando la Selección Argentina enfrente mañana a Mauritania, y a Zambia, el próximo martes, habrá varios futbolistas que se disputarán algo más que solo dos amistosos, porque se jugarán la chance de estar entre los 26 para el próximo Mundial.

Si bien una gran parte de la lista está definida para el entrenador Lionel Scaloni, todavía restan tres meses para el certamen y lo que el cuerpo técnico evalúe durante estos días de entrenamientos, más el nivel que muestren los futbolistas con la celeste y blanca y en sus clubes será determinante.

En el arco, se sabe que Dibu Martínez y Gerónimo Rulli son número puesto para ir a Estados Unidos, pero el tercer lugar lo pelean Juan Musso, que viene de sumar minutos en Atlético de Madrid, y Walter Benítez. El ex golero de Quilmes no fue llamado en esta fecha FIFA, pero sí el jugador del Colchonero, que tendrá una prueba importante.

Marcos Senesi, hoy en el Bournemouth, tiene sólidas chances de ser uno de los 26 para el Mundial, pero tiene un competidor claro como marcador central zurdo: Facundo Medina, quien le saca ventaja en la versatilidad, ya que ha jugado como lateral. Más atrás aparece Tomás Palacios, el juvenil de Estudiantes que fue llamado recientemente. No hay que descartar a Leonardo Balerdi, que quedó marginado de esta convocatoria por lesión.

En el lateral, Gabriel Rojas, de gran nivel en Racing, asoma como una opción de Marcos Acuña, quien tuvo un mal 2025 en River pero es habitual en los citados. El surgido en San Lorenzo tuvo su primer llamado a la Mayor y deberá demostrar para tener su chance, ya que también compite contra Valentín Barco.

De mitad de cancha para adelante, las disputas mano a mano están más claras: entre Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni. Por último, otro de los lugares determinantes será el del tercer centrodelantero y Joaquín Panichelli (máximo goleador en Francia) y José López, delantero de Palmeiras, son los dos candidatos.

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