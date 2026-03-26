Selección: Scaloni pondría el mejor equipo

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Si bien queda la última práctica de hoy, el técnico tiene el mente poner en cancha una formación con sus mejores hombres. Rodrigo De Paul está en duda por una contusión
Se acerca el primer amistoso de la Selección en esta nueva ventana FIFA. Y la expectativa crece en silencio. Mientras los jugadores, con Lionel Messi a la cabeza, se alistan para enfrentar a la selección de Mauritania, el entrenador Lionel Scaloni dirigió la primera práctica (abierta) en Ezeiza, en medio de un clima de risas y buena onda por parte del grupo, y ya comenzaron a surgir nombres para el posible equipo titular de cara al partido de mañana, en La Bombonera.
Si bien nada está definido todavía, Lionel Scaloni tendría pensado poner en cancha a sus mejores hombres desde el comienzo, a pesar de lo limitado del seleccionado de Mauritania.
Se sabe que la idea del entrenador argentino es darle continuidad a los habituales titulares, aunque seguramente, también tendrán minutos algunos de los “nuevos” jugadores que fueron convocados para esta doble fecha FIFA.
Es por esto que en el arco estará Emiliano “Díbu” Martínez, mientras que la defensa estaría conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Valentín Barco, surgiendo aquí la primera incógnita.
De Paul entrenó a la par del resto, pero está en duda para el primer amistoso
En la mitad de la cancha Scaloni pondría una línea de cuatro jugadores que estaría conformada por Giuliano Simeone o Rodrigo de Paul (que está en duda por una contusión muscular en la pierna izquierda, y la idea del cuerpo técnico sería no arriesgarlo), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.
Finalmente, en la delantera estará el astro argentino Lionel Messi, quien tendrá como compañía y referencia dentro del área a Julián Álvarez. Cabe recordar que para esta convocatoria, Lautaro Martínez se quedó afuera de la nómina por una lesión muscular.
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Por consiguiente, el posible 11 de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez.
A pesar de que Scaloni tiene pensado incluir todo el potencial, el seleccionado practicó con algunas novedades: los defensores Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay, el mediocampista Franco Mastantuono y el delantero Joaquín Panichelli se sumaron a la convocatoria en las últimas horas. Y no se descarta que algunos de ellos pueda formar parte del segundo amistos, que se jugará el martes que viene ante Zambia.
La Selección, que a partir del 11 de junio, fecha en que comenzará la Copa del Mundo, iniciará la defensa de la corona que consiguió hace cuatro años en Qatar 2022.
La agenda de la Albiceleste continuará hoy con una jornada que incluirá la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y una nueva sesión de entrenamiento.
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Con el foco puesto en los seleccionados africanos, el cuerpo técnico busca aprovechar cada minuto en el predio para aceitar el funcionamiento colectivo y evaluar el presente de cada uno de sus dirigidos en este inicio de año competitivo.
Lionel Scaloni afronta esta doble fecha FIFA con 30 jugadores y estas prácticas serán importantes para el entrenador debido a que serán las últimas antes de definir la lista definitiva de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
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