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Adorni, rodeado de ministros y con una presencia que habla de una tregua
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Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
“Por favor, basta”: tras su pelea con Tini, Emilia Mernes suplicó en las redes
El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
El Concejo, a la espera del ingreso de la licitación de los micros
Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Agostina Páez deberá permanecer en Brasil hasta la sentencia final
Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata
Morón: el intendente Ghi rompió el bloque de concejales del PJ
Radicales empujan una reforma electoral que incluya la Boleta Única
Los números de la suerte del jueves 26 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
Actividades: fiesta aniversario, homenaje a Malvinas y encuentro de soguería
La tradicional maratón de la UNLP se correrá este fin de semana en La Plata
Tras una primera jornada tensa, sigue la audiencia por la ley de Glaciares
Los salarios la corren de atrás y quedaron por debajo de la inflación
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Tras su separación, el Turco Naim se refugió en los suyos y se dedicó a sanar el golpe que fue terminar un vínculo tan importante en su vida. Con una nueva mirada sobre el amor, ahora el actor habría encontrado una nueva pareja. Se trata de Agustina Vicoli, una mujer que se dedica al arte y es coach ontológica, y con quien Naim trabaja en el streaming.
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