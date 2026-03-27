Se viene la Semana Santa y en La Plata dieron a conocer el cronograma de actividades litúrgicas

La Catedral de La Plata dio a conocer el cronograma de actividades litúrgicas en la ciudad en vísperas de las pascuas. La celebración comenzará este fin de semana con el Domingo de Ramos y proseguirá el miércoles con las misas de la Semana Santa.

La Semana Santa es la conmemoración del Misterio central de la fe cristiana: la Pasión, Muerte, y Resurrección de Jesús.

Se informó que "en Catedral vivimos estos días especiales con celebraciones litúrgicas, actos de piedad, en oración y silencio, y un renacimiento interior".

El cronograma de actividades