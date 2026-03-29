Un violento choque entre dos autos en Punta Lara dejó cuatro heridos

Una fuerte colisión entre dos vehículos sacudió la tranquilidad de Punta Lara durante la jornada de este domingo 29 de marzo. El incidente vial tuvo lugar en la intersección de las calles 13 y 96, donde un Audi A3 de color gris y un Fiat Palio rojo protagonizaron un choque cuyas causas se encuentran bajo investigación pericial.

Como resultado del impacto, cuatro personas sufrieron diversas lesiones y requirieron atención médica urgente en el Hospital Horacio Cestino.

La magnitud del golpe fue tal que el personal de Bomberos Voluntarios debió intervenir de forma inmediata en el lugar. Los efectivos centraron sus esfuerzos en la conductora del Fiat Palio, una mujer de 54 años, quien se encontraba atrapada dentro del habitáculo y debió ser retirada mediante maniobras de rescate vehicular.

Minutos después de las maniobras de auxilio, unidades del SAME se encargaron de la estabilización y el traslado de los heridos. La mujer rescatada, junto a otros dos ocupantes del mismo rodado de 30 y 19 años, ingresaron al centro de salud. Por su parte, el conductor del Audi, un joven de 24 años, también recibió el traslado al mismo nosocomio para su evaluación.

Fuentes oficiales confirmaron que, pese a la violencia del choque, todos los involucrados permanecían conscientes al momento de recibir las primeras curaciones, aunque presentaban cuadros de politraumatismos de diversa consideración.

La justicia tomó intervención inmediata para determinar las responsabilidades del caso. La causa posee una carátula preventiva de “lesiones culposas” y la investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14 del Departamento Judicial de La Plata.