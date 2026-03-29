Un violento choque entre dos autos en Punta Lara dejó cuatro heridos

El tránsito se cobra la vida de otro joven motociclista en La Plata
El tránsito se cobra la vida de otro joven motociclista en La Plata
La buena vibra platense se impuso al mal tiempo y se corrió la maratón: ya levantan los cortes en el Centro
Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
VIDEO | La frustración de Colapinto en Japón y el terrible choque de Bearman tras esquivarlo
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Un patrullero terminó adentro de una pizzería en Constitución
Con las misas de Domingo de Ramos arrancó la celebración de la Semana Santa en La Plata
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España
Colapinto terminó 16º en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y no pudo sumar puntos
La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%
Un fin de semana para el olvido por cloacas rebalsadas en el barrio del Estado Único
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este domingo 29 de marzo
Argentina tiene todavía litigios pendientes por unos U$S10.000 millones
Un ministro de Kicillof calificó de “perturbado mental” al Presidente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una fuerte colisión entre dos vehículos sacudió la tranquilidad de Punta Lara durante la jornada de este domingo 29 de marzo. El incidente vial tuvo lugar en la intersección de las calles 13 y 96, donde un Audi A3 de color gris y un Fiat Palio rojo protagonizaron un choque cuyas causas se encuentran bajo investigación pericial.
Como resultado del impacto, cuatro personas sufrieron diversas lesiones y requirieron atención médica urgente en el Hospital Horacio Cestino.
La magnitud del golpe fue tal que el personal de Bomberos Voluntarios debió intervenir de forma inmediata en el lugar. Los efectivos centraron sus esfuerzos en la conductora del Fiat Palio, una mujer de 54 años, quien se encontraba atrapada dentro del habitáculo y debió ser retirada mediante maniobras de rescate vehicular.
Minutos después de las maniobras de auxilio, unidades del SAME se encargaron de la estabilización y el traslado de los heridos. La mujer rescatada, junto a otros dos ocupantes del mismo rodado de 30 y 19 años, ingresaron al centro de salud. Por su parte, el conductor del Audi, un joven de 24 años, también recibió el traslado al mismo nosocomio para su evaluación.
Fuentes oficiales confirmaron que, pese a la violencia del choque, todos los involucrados permanecían conscientes al momento de recibir las primeras curaciones, aunque presentaban cuadros de politraumatismos de diversa consideración.
La justicia tomó intervención inmediata para determinar las responsabilidades del caso. La causa posee una carátula preventiva de “lesiones culposas” y la investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14 del Departamento Judicial de La Plata.
LE PUEDE INTERESAR
El tránsito se cobra la vida de otro joven motociclista en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Un patrullero terminó adentro de una pizzería en Constitución
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí