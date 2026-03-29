¿Un menor de 12 años baleado por su primo de 14?

Un hecho grave y rodeado de sospechas salió a la luz en La Plata, luego de que la directora de una institución educativa radicara una denuncia que involucra a un menor herido de arma de fuego y un presunto intento de ocultamiento.

Según consta en la presentación realizada en la Comisaría 14ª, la directora del Centro de Formación Integral N° 3 -ubicado en 174 y 518- relató que tomó conocimiento del caso durante una reunión con la madre de un alumno de 12 años. En ese encuentro, la mujer le habría contado que su hijo sufrió un disparo en la pierna izquierda, presuntamente efectuado por un primo de 14.

Siempre de acuerdo al testimonio, la familia no habría radicado la denuncia en su momento debido a amenazas de muerte por parte de la madre del adolescente señalado como autor del disparo. Frente a esta situación, la directiva decidió intervenir y trasladó al menor junto a su madre al Hospital Alejandro Korn, donde fue asistido.

En el centro de salud, los profesionales constataron una herida compatible con arma de fuego, con orificio de entrada y salida, y le realizaron las curaciones correspondientes. Tras eso, el niño regresó a su domicilio.

Sin embargo, días después, tras el feriado, al retomar las clases, surgieron nuevas dudas: el menor se presentó con la pierna vendada y su madre aseguró que la lesión había sido producto de un golpe jugando al fútbol, versión que contradice lo informado previamente.

Ante estas inconsistencias y la gravedad del hecho, la directora decidió radicar la denuncia para que se investigue lo ocurrido, en un caso que ahora abre múltiples interrogantes.