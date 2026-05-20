Se cumple un año de la muerte de dos músicos en La Plata: ¿cómo terminó la causa?

Este 20 de mayo se cumple un año del trágico choque ocurrido en Melchor Romero que conmocionó a toda La Plata y terminó con la vida de los músicos Jeremías Martínez y Franco Giampieri. A doce meses del hecho, la causa judicial ya tiene una resolución: el conductor acusado fue condenado mediante un juicio abreviado y recuperó la libertad al recibir una pena de ejecución condicional.

El siniestro ocurrió entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2025, sobre avenida 520 entre 161 y 163. Según se determinó en la investigación, las víctimas caminaban mientras empujaban una motocicleta cuando fueron atropelladas por una camioneta Ford Ranger que circulaba a alta velocidad.

Tras el brutal impacto, el conductor abandonó el vehículo y escapó a pie sin asistir a las víctimas. Martínez y Giampieri murieron en el acto, mientras que un tercer joven, amigo de ambos, sobrevivió con lesiones de gravedad y debió afrontar una larga recuperación.

El caso generó una fuerte conmoción social en Melchor Romero, donde las víctimas eran ampliamente conocidas por su vínculo con la música. Familiares, amigos y vecinos impulsaron múltiples movilizaciones para exigir justicia y reclamar avances en la investigación.

Meses prófugo y un giro en la causa

Luego del choque, el acusado permaneció prófugo durante cuatro meses. Durante ese tiempo, la Justicia ordenó su captura y se realizaron distintos procedimientos hasta que finalmente fue detenido en septiembre de 2025 en La Plata.

En una primera etapa de la investigación, el imputado negó haber manejado la camioneta al momento del hecho. Incluso sostuvo, respaldado por otro testimonio, que otra persona estaba al volante cuando ocurrió la tragedia.

Sin embargo, con el avance del expediente y el peso de distintas pruebas —entre ellas registros de cámaras de seguridad y pericias— terminó cambiando su versión. En un escrito presentado ante la Justicia, reconoció haber conducido la Ford Ranger aquella noche y expresó arrepentimiento por lo sucedido.

“Hoy no puedo más con mi conciencia”, manifestó en su declaración, en la que además pidió perdón a las familias de las víctimas y admitió haber tomado “una decisión equivocada” tras el accidente.

La confesión fue clave para avanzar en un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa, representada por abogados particulares.

La condena y la situación actual del acusado

Finalmente, el titular del Juzgado Correccional N°5 de La Plata homologó el acuerdo y condenó al imputado a tres años de prisión de ejecución condicional, además de seis años de inhabilitación para conducir vehículos.

La sentencia incluyó reglas de conducta obligatorias, entre ellas fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, realizar un curso de manejo y abstenerse de cometer nuevos delitos. En caso de incumplimiento, la Justicia podría revocar la condicionalidad y ordenar su detención.

Al tratarse de una pena en suspenso, el condenado recuperó la libertad y no deberá cumplir prisión efectiva.

Un fallo que reabrió el debate

La resolución judicial volvió a instalar el debate sobre las penas aplicadas en siniestros viales fatales, especialmente en casos atravesados por agravantes como la fuga del conductor y la conducción imprudente.

Durante meses, familiares y allegados de las víctimas realizaron marchas y concentraciones, principalmente en la zona de 520 y 161, para reclamar justicia y evitar que el caso quedara impune.

Aunque el expediente penal está prácticamente cerrado, el recuerdo de Jeremías Martínez y Franco Giampieri sigue vigente entre amigos, músicos y vecinos de Melchor Romero, donde la tragedia dejó una huella difícil de borrar.

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