La Justicia suspendió varios artículos de la reforma laboral

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ANTICIPO.- Fue a partir de una presentación de la CGT
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La Justicia laboral suspendió varios artículos de la llamada Ley de Reforma Laboral, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.
Así fue resuelto por el juez Pablo Jorge Torterolo a partir que la central obrera cuestionara la constitucionalidad de la legislación.
POR MES*
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