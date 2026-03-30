Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

La Justicia suspendió varios artículos de la reforma laboral

ANTICIPO.- Fue a partir de una presentación de la CGT

La Justicia suspendió varios artículos de la reforma laboral
30 de Marzo de 2026 | 12:06

Escuchar esta nota

La Justicia laboral suspendió varios artículos de la llamada Ley de Reforma Laboral, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

Así fue resuelto por el juez Pablo Jorge Torterolo a partir que la central obrera cuestionara la constitucionalidad de la legislación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
+ Leidas

El mapa de los nuevos recorridos de los micros en La Plata: los cambios serán por etapas

Lunes pasado por agua en La Plata: ¿cuándo para de llover?

Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP

Estudiantes y la bendita Copa Libertadores: rachas y números que lo agrandan y debe mantener

Gimnasia: una empresa de gaseosas se suma a los auspicios en la casaca pre-match

Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios

Colapinto: en el laberinto del reglamento, que encendió todas las alarmas

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
Últimas noticias de Política y Economía

Kicillof defendió la estatización de YPF y criticó a Milei: "Festejó el fallo en contra y festejó el fallo a favor"

La nafta como un bien de lujo: quién captura el beneficio y quién paga el costo

El mapa de los nuevos recorridos de los micros en La Plata: los cambios serán por etapas

Adorni y los frentes que debe resolver el Gobierno
Espectáculos
Nuevo escándalo para Gran Hermano: Brian Sarmiento enfrenta una dura denuncia de Diana, la madre de sus hijas
Shakira quedó entre los 5 favoritos para entrar al Salón de la Fama del Rock&Roll
Muy complicada: Morena Rial irá a juicio oral en Córdoba y podría enfrentar 12 años de cárcel
Alex Caniggia se metió con Franco Colapinto y lo destrozaron en las redes
Roberto García Moritán confesó todo sobre los rumores de romance con Virginia Gallardo
Policiales
¿Un ataque planificado? La revelación de una alumna, clave en la investigación por los tiros y muerte en la escuela
El club donde jugaba la víctima sacó un comunicado imagen
Dramático relato de los padres tras el ataque a tiros que dejó un muerto en una escuela
Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
VIDEO. Lluvia de tiros y muerte en una escuela: así fue el momento de los disparos de un alumno
Deportes
Messi demandó a empresas que usan su marca para vender productos falsificados en plataformas digitales
Estudiantes y la bendita Copa Libertadores: rachas y números que lo agrandan y debe mantener
El Lobo en rayos X: fortalezas y debilidades en la lucha por clasificar
Gimnasia: una empresa de gaseosas se suma a los auspicios en la casaca pre-match
Boca recuperó un nombre antes de la seguidilla
Información General
Los precios de los autos 0KM bajan hasta 9% con impacto en las marcas tradicionales
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso
Eutanasia en Argentina: cinco proyectos buscan ampliar el derecho a elegir cómo morir
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Un temporal feroz azotó parte de Córdoba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla