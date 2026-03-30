“Son un equipo muy táctico, pero no corren”

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En la previa del amistoso de mañana entre la Selección Argentina y Zambia, Kingstone Mutandwa delantero del equipo africano, declaró lleno de fe y con confiaza plena que la Albiceleste es “es un equipo muy táctico, pero no corre”.
En este sentido, el atacante que milita en el SV Ried del fútbol de Austria se expresó al respecto de lo que será el partido ante los campeones del Mundo. En diálogo con la página oficial Football Association of Zambia (FAZ), se esperanzó con que la 91° del ranking FIFA pueda lograr dar una sorpresa en La Boca: “Vimos el partido (frente a Mauritania). Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes. Este martes tendremos que dar un 200%”.
A su vez, Chanka Zimba, delantero del Inverness Caledonian Thistle de la tercera de Escocia, mostró el mismo entusiasmo que su compañero y advirtió: “Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia. Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo...”.
De esta manera, los futbolistas de Zambia palpitaron lo que será el partido de este martes nada menos que frente a los campeones del Mundo, y bicampeones de América.
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