La Selección se rearma para el cruce ante Zambia

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Con variantes en mente, la Albiceleste tendrá mañana su última función en el país. El plantel concentra hoy a las 11 y luego se entrena
A un día de la última función de la Selección Argentina en territorio nacional, el plantel se reunirá en el predio de Ezeiza para ultimar detalles del partido de mañana ante Zambia en La Bombonera. Scaloni prepara cambios.
Cuando el reloj marque las 11, los futbolistas volverán a dar el presente en el complejo deportivo LionelAndrés Messi con miras al próximo compromiso. Tras gozar del domingo libre, el cual, el seleccionador lo consideró como “vital”, para que sus dirigidos puedan desacelerar la máquina y tomar contacto con sus familiares, luego de lo que dejó la actuación ante Mauritania del pasado viernes, la delegación retornará a las prácticas.
Los jugadores están citados para antes del mediodía.Luego del almuerzo, Scaloni que también hablará en conferencia de prensa, encabezará el último entrenamiento con el plantel, a un día de la última presentación de la Albiceleste en tierras de gauchos.
Con relación al posible equipo, todo indica que habrá modificaciones en la estructura inicial, con respecto al partido pasado, donde puertas adentro, el nivel mostrado no convenció y dio que hablar, a meses del Mundial.
Sin embargo, a pesar de los rivales de menor jerarquía designados en la doble fecha FIFA, Lionel Scaloni aprovechará esta última chance de marzo, para observar nuevos nombres, los cuales algunos se adelantaron en el ensayo de fútbol que la mayor jugó ante la Sub 20.
Entre los cambios que realizará el DT, aparece el de un ex Estudiantes, Gerónimo Rulli, quien hoy le estaría ganando a Juan Musso ser la primera alternativa de Dibu Martínez.
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Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, dos de los habituales titulares, no estuvieron con Mauritania y todo hace indicar que jugarán con Zambia. En la práctica del sábado completaron la defensa Agustín Giay y Lucas Martínez Quarta.
Leandro Paredes no vio acción ante Mauritania y tendría su lugar entre los 11 al igual que Valentín Barco; Gianluca Prestianni, quien no fue ni al banco, sería otro con minutos y Giuliano Simeone podría ocupar la otra banda
Con Messi de entrada, Scaloni deberá definir quién es el referente de área: si vuelve a poner a Julián Alvarez o le da la oportunidad al Flaco López.
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