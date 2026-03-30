Inseguridad sin piedad en City Bell: se llevaron ropa, documentos y hasta una urna con cenizas en un robo
Inseguridad sin piedad en City Bell: se llevaron ropa, documentos y hasta una urna con cenizas en un robo
La Facultad de Medicina votó y eligió decano tras dos intentos fallidos: Gustavo Marín fue electo
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril
Pedido de jury tras una trágica muerte en La Plata: la denuncia de la madre de un niño por negligencia
Alta adhesión en el primer día de huelga de los docentes universitarios
'Chiqui' Tapia tendrá que pedir un permiso para asistir al amistoso entre Argentina y Zambia
De 'Pantriste' a 'Juniors': los antecedentes en la Provincia que resurgen tras el ataque en una escuela de Santa Fe
La Justicia suspendió varios artículos de la reforma laboral
Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
El mapa de los nuevos recorridos de los micros en La Plata: los cambios serán por etapas
Kicillof defendió la estatización de YPF y criticó a Milei: "Festejó el fallo en contra y festejó el fallo a favor"
Arrancó la campaña antigripal gratuita para los afiliados de PAMI: barrio por barrio, los vacunatorios en La Plata
Pesar en la UNLP por la muerte de María del Carmen Roqueta, la jueza que condenó a perpetua a Videla
"Que Dios te tenga en la gloria": identificaron a la víctima del ataque en la Escuela 40 de Santa Fe
Chiqui Tapia y Toviggino, procesados y embargados en la causa por retención indebida de aportes en AFA
VIDEO. Durísimo golpe a un club de barrio de La Plata: "No nos vamos a rendir"
Violencia en el ámbito sanitario: el modelo de FEMEBA que se proyecta en Iberoamérica
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
El Lobo en rayos X: fortalezas y debilidades en la lucha por clasificar
Estudiantes y la bendita Copa Libertadores: rachas y números que lo agrandan y debe mantener
¿Un ataque planificado? La revelación de una alumna, clave en la investigación por los tiros y muerte en la escuela
Sorprendente confesión de Pablo Echarri que tuvo a la política como eje principal
AFA-gate: piden que la investigación por la mansión de Pilar regrese a Comodoro Py
La nafta como un bien de lujo: quién captura el beneficio y quién paga el costo
Fuego en la sala de máquinas y alarma en el sistema político
Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En esta edición tendrá que sostener su porcentaje de efectividad, su marca como local y tratar de conseguir meterse dentro de los primeros 20 equipos de la histórica
La edición 2026 de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. La primer semana de abril comenzará la acción en todo el continente y Estudiantes tendrá el prestigio de volver a jugar. Será su 19na. participación a lo largo de la historia.
Es el tercer club argentino con mayor cantidad de ediciones disputadas, solo por detrás de River y Boca. Con esta participación superará a Vélez (18) y le seguirá sacando distancia a Racing, Independiente y San Lorenzo.
El mito de Estudiantes Copero se afianza con datos y ya deja de ser mito. Es una verdad avalada por estas estadísticas que por un lado importante empujan para adelante y le dan un orgullo tremendo pero al mismo tiempo lo obliga a respetar y mantener esos datos que lo ponen en consideración de todo el continente.
El miércoles 8/4 el Pincha estará debutando en la Copa Libertadores ante el DIM
LE PUEDE INTERESAR
El Lobo en rayos X: fortalezas y debilidades en la lucha por clasificar
Estudiantes es uno de los equipos con mejor porcentaje de efectividad. No solo que disputó cinco finales y ganó cuatro, sino que tiene un 53,2 por ciento de los puntos en juego, número que lo pone entre los ocho mejores equipos tomando a aquellos que disputaron al menos 10 ediciones.
El de mejor efectividad es Palmeiras, con el 59,5 por ciento de los puntos conseguidos en juego. Lo sigue Flamengo, que tiene 57,5% en sus 21 participaciones y cuatro copas obtenidas, tres de ellas en los últimos años. Muy cerca están Cruzeiro con 57,2 %, Gremio con 56,8% y Corinthians, con 56,5%.
Recién entonces aparece el primer equipo argentino, que es Vélez con 55,5 por ciento. Luego está Boca, quien registra 54,1%. Y entonces se ubica el Pincha, el tercer mejor argentino ya que tiene mejor porcentaje de efectividad que River, que suma 53,3 por ciento y este año no jugará, lo mismo que el Fortín.
Otro de los puntos altos que tiene Estudiantes a lo largo de su historia es la fortaleza jugando como local, la mayoría de los partidos en 57 y 1, pero también en el estadio Único y Quilmes.
Como local es de los mejores equipos de la Copa Libertadores: ganó 59 de 78 partidos
En total jugó 78 partidos, con 59 victorias y apenas 10 derrotas. Lo curioso es que cuatro fueron en las últimas tres veces que jugó la Copa Libertadores, tres con Eduardo Domínguez al frente (HU. de Chile, Gremio y Huachipato) y la restante con Ricardo Zielinski (la polémica derrota contra Atl. Paranaense).
Su porcentaje de efectividad jugando como local es de 79,4 por ciento, siendo de los mejores de todo el continente.
Este año le tocaron tres rivales diferentes en su poderío, pero si quiere tener una chance de clasificarse a octavos de final tendrá que ganarles a por lo menos dos. Y ellos son Independiente Medellín y Cusco FC. el equipo que ahora dirigirá el exGimnasia Alejandro Orfila.
Estudiantes estuvo 27 años sin perder en condición de local. Desde el triunfo de Olimpia en 1984 fue el último hasta que llegó la derrota 3-0 ante Cruzeiro en la fase de grupos de 2011.
Otro de los objetivos invisibles que tiene Estudiantes en esta edición es meterse dentro de los mejores 20 equipos de la tabla histórica de puntos. Hoy ocupa el puesto 21 con 254 puntos, uno más que Internacional de Porto Alegre que no jugará esta edición.
Los rivales a los que tendrá que desconarle puntos son Libertad de Paraguay (es el vigésimo con 260 puntos), Santos (266) y Vélez (269). El detalles que estos últimos dos equipos no jugarán la edición 2026 de la Libertadores y eso le permitirá, en caso de tener una buena cosecha, poder superarlos o bien quedar más cerca para poder hacerlo en las ediciones siguientes.
El detalle es que el Pincha le saca más de 60 puntos de diferencia a equipos de los denominados grandes: Racing, Independiente y San Lorenzo.
Para la edición de 2026, la Conmebol ha implementado un aumento histórico en la bolsa de premios de la Copa Libertadores, consolidándola como uno de los torneos con mayores incentivos económicos a nivel mundial. El anuncio oficial, realizado por Alejandro Domínguez durante el sorteo de la fase de grupos en Luque, confirmó que el campeón de la final recibirá un premio récord de USD 25 millones.
Dependiendo de su desempeño y la fase en la que inicien, el equipo que se consagre campeón podría acumular una cifra total superior a los USD 40 millones.
Ya se aseguró 3 millones de dólares y se paga 340 mil por partido ganado
La discriminación por fases es la siguiente: Fase de Grupos (USD 3,000,000 es el monto fijo por los 3 partidos de local); Mérito Deportivo (USD 340,000 por cada partido ganado en fase de grupos); Octavos de Final (USD 1,250,000); Cuartos de Final (USD 1,700,000); Semifinales (USD 2,300,000); Subcampeón (USD 7,000,000 es el premio único por la final); Campeón (USD 25,000,000 es el premio récord por ganar la final).
Los hinchas quieren estar a la altura otra vez en la Libertadores
Para el mundo estudiantes jugar la Copa Libertadores es especial: ya se vive otro clima puertas adentro. El miércoles 9/4 pone primera
Los hinchas quieren estar a la altura otra vez en la Libertadores
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí