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Deportes |EN 10 DÍAS DEBUTA EL PINCHA

Estudiantes y la bendita Copa Libertadores: rachas y números que lo agrandan y debe mantener

En esta edición tendrá que sostener su porcentaje de efectividad, su marca como local y tratar de conseguir meterse dentro de los primeros 20 equipos de la histórica

Estudiantes y la bendita Copa Libertadores: rachas y números que lo agrandan y debe mantener

Para el mundo estudiantes jugar la Copa Libertadores es especial: ya se vive otro clima puertas adentro. El miércoles 9/4 pone primera

30 de Marzo de 2026 | 02:28
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La edición 2026 de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. La primer semana de abril comenzará la acción en todo el continente y Estudiantes tendrá el prestigio de volver a jugar. Será su 19na. participación a lo largo de la historia.

Es el tercer club argentino con mayor cantidad de ediciones disputadas, solo por detrás de River y Boca. Con esta participación superará a Vélez (18) y le seguirá sacando distancia a Racing, Independiente y San Lorenzo.

El mito de Estudiantes Copero se afianza con datos y ya deja de ser mito. Es una verdad avalada por estas estadísticas que por un lado importante empujan para adelante y le dan un orgullo tremendo pero al mismo tiempo lo obliga a respetar y mantener esos datos que lo ponen en consideración de todo el continente.

 

El miércoles 8/4 el Pincha estará debutando en la Copa Libertadores ante el DIM

 

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Estudiantes es uno de los equipos con mejor porcentaje de efectividad. No solo que disputó cinco finales y ganó cuatro, sino que tiene un 53,2 por ciento de los puntos en juego, número que lo pone entre los ocho mejores equipos tomando a aquellos que disputaron al menos 10 ediciones.

El de mejor efectividad es Palmeiras, con el 59,5 por ciento de los puntos conseguidos en juego. Lo sigue Flamengo, que tiene 57,5% en sus 21 participaciones y cuatro copas obtenidas, tres de ellas en los últimos años. Muy cerca están Cruzeiro con 57,2 %, Gremio con 56,8% y Corinthians, con 56,5%.

Recién entonces aparece el primer equipo argentino, que es Vélez con 55,5 por ciento. Luego está Boca, quien registra 54,1%. Y entonces se ubica el Pincha, el tercer mejor argentino ya que tiene mejor porcentaje de efectividad que River, que suma 53,3 por ciento y este año no jugará, lo mismo que el Fortín.

DE LOCAL ES DE LOS MEJORES EQUIPOS

Otro de los puntos altos que tiene Estudiantes a lo largo de su historia es la fortaleza jugando como local, la mayoría de los partidos en 57 y 1, pero también en el estadio Único y Quilmes.

 

Como local es de los mejores equipos de la Copa Libertadores: ganó 59 de 78 partidos

 

En total jugó 78 partidos, con 59 victorias y apenas 10 derrotas. Lo curioso es que cuatro fueron en las últimas tres veces que jugó la Copa Libertadores, tres con Eduardo Domínguez al frente (HU. de Chile, Gremio y Huachipato) y la restante con Ricardo Zielinski (la polémica derrota contra Atl. Paranaense).

Su porcentaje de efectividad jugando como local es de 79,4 por ciento, siendo de los mejores de todo el continente.

Este año le tocaron tres rivales diferentes en su poderío, pero si quiere tener una chance de clasificarse a octavos de final tendrá que ganarles a por lo menos dos. Y ellos son Independiente Medellín y Cusco FC. el equipo que ahora dirigirá el exGimnasia Alejandro Orfila.

Estudiantes estuvo 27 años sin perder en condición de local. Desde el triunfo de Olimpia en 1984 fue el último hasta que llegó la derrota 3-0 ante Cruzeiro en la fase de grupos de 2011.

La tabla histórica es otro aspecto a tener en cuenta

Otro de los objetivos invisibles que tiene Estudiantes en esta edición es meterse dentro de los mejores 20 equipos de la tabla histórica de puntos. Hoy ocupa el puesto 21 con 254 puntos, uno más que Internacional de Porto Alegre que no jugará esta edición.

Los rivales a los que tendrá que desconarle puntos son Libertad de Paraguay (es el vigésimo con 260 puntos), Santos (266) y Vélez (269). El detalles que estos últimos dos equipos no jugarán la edición 2026 de la Libertadores y eso le permitirá, en caso de tener una buena cosecha, poder superarlos o bien quedar más cerca para poder hacerlo en las ediciones siguientes.

El detalle es que el Pincha le saca más de 60 puntos de diferencia a equipos de los denominados grandes: Racing, Independiente y San Lorenzo.

PREMIOS MILLONARIOS 2026: YA SE ASEGURÓ 3 MILLONES DE DÓLARES

Para la edición de 2026, la Conmebol ha implementado un aumento histórico en la bolsa de premios de la Copa Libertadores, consolidándola como uno de los torneos con mayores incentivos económicos a nivel mundial. El anuncio oficial, realizado por Alejandro Domínguez durante el sorteo de la fase de grupos en Luque, confirmó que el campeón de la final recibirá un premio récord de USD 25 millones.

Dependiendo de su desempeño y la fase en la que inicien, el equipo que se consagre campeón podría acumular una cifra total superior a los USD 40 millones.

 

Ya se aseguró 3 millones de dólares y se paga 340 mil por partido ganado

 

La discriminación por fases es la siguiente: Fase de Grupos (USD 3,000,000 es el monto fijo por los 3 partidos de local); Mérito Deportivo (USD 340,000 por cada partido ganado en fase de grupos); Octavos de Final (USD 1,250,000); Cuartos de Final (USD 1,700,000); Semifinales (USD 2,300,000); Subcampeón (USD 7,000,000 es el premio único por la final); Campeón (USD 25,000,000 es el premio récord por ganar la final).

Los hinchas quieren estar a la altura otra vez en la Libertadores

53,2
POR CIENTO. Es el porcentaje de efectividad en la Copa Libertadores. Es el tercer mejor argentino, debajo de Boca (54,1%) y Velez (55,6%). En total es el octavo mejor equipo de toda la competencia a lo largo de la historia.
21
PUESTO. de la tabla general de cosecha de puntos ocupa Estudiantes, con 254 puntos en 159 partidos jugados. Ganó 85 encuentros y empató 29. Los restantes losperdió. Está a seis puntos del puesto 20, Libertad de Paraguay.
79,4
POR CIENTO. Es el porcentaje de efectividad jugando como local en la Copa Libertadores. Jugó 78 partidos y ganó 59 partidos, con nueve empate y apenas 10 derrotas, cuatro en las últimas tres ediciones.
SISTEMA DE DISPUTA
Se clasificarán los primeros dos equipos de cada zona a los octavos de final. Se terminará, en caso de igualdad, los partidos entre sí. Los terceros irán a 16vos de la Copa Sudamericana.

 

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