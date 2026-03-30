VIDEO. Durísimo golpe a un club de barrio de La Plata: "No nos vamos a rendir"

Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP
Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP
El mapa de los nuevos recorridos de los micros en La Plata: los cambios serán por etapas
Una audiencia clave para definir el futuro de las causas contra la AFA
La nafta como un bien de lujo: quién captura el beneficio y quién paga el costo
Roberto García Moritán confesó todo sobre los rumores de romance con Virginia Gallardo
Sorprendente confesión de Pablo Echarri que tuvo a la política como eje principal
Violencia en el ámbito sanitario: el modelo de FEMEBA que se proyecta en Iberoamérica
Irán confirmó la muerte del jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria
Otra denuncia por abuso reaviva el miedo a metros del Parque Pereyra
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina
Energía renovable: una oportunidad que no parece tan cercana en la Región
UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense se prepara para despegar
Messi demandó a empresas que usan su marca para vender productos falsificados en plataformas digitales
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso
Los números de la suerte del lunes 30 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Emergencia vial en la Región: otra muerte en moto y cifras que alarman
IPS: comenzó a pagar los haberes de marzo a jubilados bonaerenses
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mientras los clubes hacen malabares para subsistir ante la crisis, la delincuencia golpeó fuerte a una institución de La Plata. El Club 19 de Noviembre dio a conocer a través de sus redes sociales que sufrió un robo y destrozos en sus instalaciones de 61 entre 147 y 148.
"Hoy nos toca atravesar un momento difícil como club", comenzó expresando en una publicación de Instagram, a la que agregan: "En el día de hoy sufrimos un robo en nuestras instalaciones, donde se llevaron materiales importantes y fundamentales no sólo para nuestro día a día, sino también dañaron un espacio que construimos con mucho esfuerzo, amor y compromisos".
Luego sostienen que "lo más triste de todo es que esto afecta directamente a nuestro jugadores y jugadoras". Frente al mal momento que atraviesan avisaron que "a pesar de este golpe tan duro, no nos vamos a rendir. Vamos a levantarnos y seguir adelante con fuerza y más unidos que nunca".
En ese sentido pidieron a la comunidad "que nos acompañen y difundan y si tiene información que la compartan". Por último agradecieron "a todos lo que siempre están".
LE PUEDE INTERESAR
Emergencia vial en la Región: otra muerte en moto y cifras que alarman
LE PUEDE INTERESAR
Engaño, armas y un viaje forzado sobre la Avenida 520
Según detallaron, los delincuentes se llevaron dos garrafas, una panchera, una máquina de cortar pasto, una bordeadora, una bomba de agua y dos pavas eléctricas. Pero también materiales deportivos como pelotas, pecheras y otras herramientas que son utilizadas para la práctica de fútbol.
"Nos encontramos muy dolidos y desmotivados”, precisaron desde el club pero manifestaron que “estas situaciones suelen ponerte de rodillas, pero justamente, por los jugadores y jugadoras, vamos a volver a ponernos de pie”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí