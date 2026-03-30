VIDEO. Durísimo golpe a un club de barrio de La Plata: "No nos vamos a rendir"

Mientras los clubes hacen malabares para subsistir ante la crisis, la delincuencia golpeó fuerte a una institución de La Plata. El Club 19 de Noviembre dio a conocer a través de sus redes sociales que sufrió un robo y destrozos en sus instalaciones de 61 entre 147 y 148.

"Hoy nos toca atravesar un momento difícil como club", comenzó expresando en una publicación de Instagram, a la que agregan: "En el día de hoy sufrimos un robo en nuestras instalaciones, donde se llevaron materiales importantes y fundamentales no sólo para nuestro día a día, sino también dañaron un espacio que construimos con mucho esfuerzo, amor y compromisos".

Luego sostienen que "lo más triste de todo es que esto afecta directamente a nuestro jugadores y jugadoras". Frente al mal momento que atraviesan avisaron que "a pesar de este golpe tan duro, no nos vamos a rendir. Vamos a levantarnos y seguir adelante con fuerza y más unidos que nunca".

En ese sentido pidieron a la comunidad "que nos acompañen y difundan y si tiene información que la compartan". Por último agradecieron "a todos lo que siempre están".

Según detallaron, los delincuentes se llevaron dos garrafas, una panchera, una máquina de cortar pasto, una bordeadora, una bomba de agua y dos pavas eléctricas. Pero también materiales deportivos como pelotas, pecheras y otras herramientas que son utilizadas para la práctica de fútbol.

"Nos encontramos muy dolidos y desmotivados”, precisaron desde el club pero manifestaron que “estas situaciones suelen ponerte de rodillas, pero justamente, por los jugadores y jugadoras, vamos a volver a ponernos de pie”.