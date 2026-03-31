Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Una escopeta escondida, disparos y muerte: el drama en la escuela donde un alumno asesinó a otro
Adorni, en la mira: un préstamo no bancario y una casa por US$230 mil
IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"
Quién es Gustavo Marín, el nuevo decano electo de Medicina tras los “faltazos” del oficialismo
Avanza un "bloqueo atmosférico" que traerá varios días inestables en La Plata
Último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones, hora y TV
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
“Renunciá”: las redes arden contra Franchín por su opinión sobre el tiroteo en Santa Fe
Gran Hermano al rojo vivo: el rating y el ingreso de Tamara Paganini
Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril
Uno de los economistas más influyentes de Milei prevé una avalancha de dólares, pero con una condición clave
Quieren que grandes intervenciones en espacios públicos pasen por el Concejo
Sigue el paro en facultades y colegios de la UNLP: alta adhesión en el primer día de huelga docente
Los números de la suerte del martes 31 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei
La Corte se mostró unida al presentar los cambios para la selección de jueces
Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés
Un juez suspende parte de la reforma laboral, a pedido de la CGT
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
SUERTE NUMERICA: 03-17-82. Muy buen día para los trabajos. Realizaciones monetarias. Su sinceridad le ayudará a recuperar lo perdido en el amor. Su prestigio de deportista está en juego.
SUERTE NUMERICA: 61-48-33. En sus ocupaciones tendrá suerte. Su sinceridad le ayudará a recuperar lo perdido en el amor. Pequeña complicación. Su prestigio está en juego.
LE PUEDE INTERESAR
Sueldos estatales de Nación: el calendario de aumentos mes a mes y los nuevos topes
SUERTE NUMERICA: 25-09-10. Tranquilidad y concentración en su trabajo. No se pierda en detalles. Vuelve la felicidad a su corazón. Ocupe su lugar.
SUERTE NUMERICA: 14-27-28. Complicaciones pasajeras en su trabajo. Se presentarán problemas amorosos que podrá superar. No se deprima. Exito deportivo.
SUERTE NUMERICA: 10-90-01. No ponga en tela de juicio los trabajos de sus colaboradores. Ciclo armonioso en el amor.
SUERTE NUMERICA: 14-76-39. Clima contradictorio en su trabajo. Durante el día puede tener algunos inconvenientes en lo sentimental.
SUERTE NUMERICA: 32-54-87. Podrá llevar a buen término un trabajo minucioso o difícil, pero deberá cuidarse de actitudes arbitrarias. Día maravilloso para amar.
SUERTE NUMERICA: 09-13-71. No acepte grandes riesgos en este día. Manténgase dentro de lo acostumbrado. Mida sus propósitos si quiere conservar la paz sentimental.
SUERTE NUMERICA: 54-33-87. Se beneficiará mucho en el sector económico. Posibles ganancias especulativas. El día le ofrecerá un cambio positivo y una mayor estabilidad amorosa.
SUERTE NUMERICA: 59-01-24. La defensa de su capital exigirá gran lucidez y reflexión. Clima feliz para la pareja y los problemas de la familia. Mejora la situación.
SUERTE NUMERICA: 60-33-50. En ocupaciones las gestiones bien preparadas le valdrán éxitos inesperados. En el plano sentimental vivirá momentos de plena felicidad.
SUERTE NUMERICA: No todo resultará como usted planea, evite los litigios y juicios. Excelente entendimiento, en el otro sexo. Alguien comparte sus gustos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí