Actividades: lectura y encuentro de jubilados

CONTACTOS

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Por WhatsApp: 2215436272

taller de lectura

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Se dicta los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción al 2215793355.

Encuentro de jubilados

El próximo 18 de abril a las 12, el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” celebrará su tradicional encuentro mensual. Será en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis). Valores de las tarjetas: $4.000 para socios y $6.000 para no socios.