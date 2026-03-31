Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Actividades: lectura y encuentro de jubilados

Actividades: lectura y encuentro de jubilados
31 de Marzo de 2026 | 03:19
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

Señalan que un camión estacionó en 30 bis y 511 y generó accidentes

LE PUEDE INTERESAR

Camino intransitable en calle 226 de 32 a 44 tras la lluvia del fin de semana

taller de lectura

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó su Taller de Lectura, sobre la literatura latinoamericana. Se dicta los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción al 2215793355.

Encuentro de jubilados

El próximo 18 de abril a las 12, el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” celebrará su tradicional encuentro mensual. Será en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis). Valores de las tarjetas: $4.000 para socios y $6.000 para no socios.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: lectura y encuentro de jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
+ Leidas

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?

El 'Cacique' Medina mete mano en el once para el arranque de una seguidilla importante

Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril

Con la duda en la zaga, Zaniratto prepara los once

Alta adhesión en el primer día de huelga de los docentes universitarios

Medicina ya tiene decano electo tras los “faltazos” del oficialismo

Estudiantes: la sequía que busca cortar en el Gasómetro

Último examen: la Selección recibe a Zambia
Últimas noticias de La Ciudad

Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local

Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región

Medicina ya tiene decano electo tras los “faltazos” del oficialismo

Colectivos, prepagas y los alquileres suben en abril
Espectáculos
El lado B de Pablo Escobar: cómo es vivir entre sicarios siendo apenas un chico
Maxi López, ¿es un traicionero de amigos?
“Renunciá”: las redes arden contra Franchín por su opinión sobre el tiroteo en Santa Fe
“No estoy enamorado de ella”: el ex de Juana Repetto no quiere reconciliarse
Vicuña y Lamothe, listos para amarse en “Secreto en la montaña”
Deportes
Último examen: la Selección recibe a Zambia
Scaloni, entre la emoción por Panichelli y el partido
Ocho “europeos” van por los últimos pasajes para la cita mundialista
Uruguay ante Argelia y Muslera no sería titular
Estudiantes: la sequía que busca cortar en el Gasómetro
Información General
Deudores alimentarios: su registro se disparó más de un 100% durante el último año
Un bloqueo atmosférico traerá varios días inestables
Los números de la suerte del martes 31 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Los precios de los autos 0KM bajan hasta 9% con impacto en las marcas tradicionales
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso
Policiales
Horror en una escuela: un alumno mató a otro de un escopetazo
Dolor, silencio y velas en el colegio de los disparos
El fiscal quiere prisión efectiva para Pettinato
Atravesada por el dolor, una madre pide justicia
La abogada retenida en Brasil, cerca del regreso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla