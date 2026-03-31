Último examen: la Selección recibe a Zambia

Con la necesidad de mejorar la imagen del partido ante Mauritania y la presencia de Lionel Messi en la formación inicial, la Selección jugará ante Zambia en la Bombonera su último partido en el país antes de defender su título mundial en la Copa del Mundo que de disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro comenzará a las 20:15, el árbitro será el venezolano Alexis Herrera y será transmitido a través de Telefé y DSports y en la previa habrá distintos números musicales (ver aparte).

La próxima ventana de partidos será a principios de junio con el plantel ya concentrado en Kansas y los 26 jugadores de la nómina ya definidos. Serbia -el 2 de junio- y Honduras -el 8, posiblemente en Dallas- serán los últimos rivales antes del debut mundialista, el martes 16 de junio a las 22.00 en Kansas contra Argelia.

El técnico Lionel Scaloni no confirmó la formación titular aunque aseguró la titularidad de Lionel Messi, que solamente jugó en el segundo tiempo del partido ante Mauritania. El entrenador posiblemente le brinde la oportunidad de mostrarse a los suplentes que pelean un lugar en la lista definitiva.

Ante Mauritania, Scaloni decidió una base titular y luego fue sacando a los jugadores más desgastados. Y en la previa del choque con Zambia adelantó que “van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

Aquellos futbolistas que tuvieron pocos minutos contra Mauritania, fueron probados el sábado a la mañana en Ezeiza ante la Selección Sub 20 con triunfo de los mayores por 1 a 0 con un gol de José López, el centrodelantero de Palmeiras de Brasil que pelea por ser el tercer delantero detrás de Lautaro Martínez y Julian Alvarez.

Tras el flojo rendimiento ante Mauritania, Lionel Scaloni lanzó una clara advertencia hacia los jugadores: “Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”. Lo dijo en la última conferencia de prensa en la que explicitó su disconformismo con el partido que hicieron sus dirigidos el último viernes frente a Mauritania, en el que ganaron 2-1.

En este sentido, el director técnico campeón del mundo advirtió que “la lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.

Con respecto a la actuación en el amistoso del viernes, Scaloni destacó que “es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”, y aclaró que “el equipo siempre compite y juegue bien o mal, da la sensación de ser un equipo. Eso es algo que no hicimos el otro día y cuando no juegan bien se dan cuenta”.

Por eso, con base de titulares o con el hambre de quienes pelean por un lugar -con un máximo de diez vacantes, aunque en la práctica las “dudas” de Scaloni no son más de dos o tres- la Selección sabe que debe dejar una imagen diferente, con la intensidad y el compromiso que no tuvo ante Mauritania, rival al que enfrentó casi a media máquina. El bajo nivel de su adversario seguramente llevó a los jugadores a “sobrar” el partido, mientras que el temor a las lesiones sobrevuela la cabeza de los futbolistas, más después de lo sucedido con Joquín Panicheli, quien se pierde la cita mundialista por una rotura de ligamentos cruzados.

Por su parte, Zambia jugará su primer amistoso en esta ventana FIFA y tendrá un 2026 con poca actividad ya que no estará en Estados Unidos. En las eliminatorias quedó cuarto en el Grupo E con nueve puntos en ocho partidos jugados, muy lejos del líder Marruecos que finalizó con 24 unidades. Su última presentación oficial fue en la Copa Africana de Naciones, donde fue eliminado en el Grupo A compartido con los marroquíes, Mali y Comoras.

Zambia es un rival conseguido de apuro. Al igual que sucedió con los últimos amistosos del seleccionado, el peso del partido y la expectativa de los hinchas recaerá exclusivamente en lo que pueda hacer el equipo de Scaloni. La imagen final antes del viaje al Mundial debe ser mjuy diferente a lo que se vio el viernes pasado en la Bombonera.

“El siguiente partido es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”, explicó Scaloni en la conferencia de prensa previo al encuentro ante Zambia. Por eso, el desafío será dejar de lado los fantasmas de un equipo avejentado, algo que Argentina ya vivió tras las consagraciones mundialistas de 1978 y 1986.

La idea de Scaloni es iniciar el juego con titulares y luego mechar a los que pelean por un lugar