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"Me rompí el dedo": "Dibu" Martínez reveló su lesión en la previa de la final

Por Redacción

Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras vencer con autoridad por 3 a 0 al Friburgo en la final disputada en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul. Tras el pitazo final y la celebración, el arquero argentino reveló la lesión que tuvo antes de comenzar el decisivo encuentro y encendió las alarmas en la Selección.

El "Dibu", al ser consultado por un periodista tras el final del encuentro, reveló sus sensaciones y afirmó: "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor y para mi no hay mal que por bien no venga. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado". 

"¿Si es para preocuparse? Nunca tuve algo así. Nunca  pero son caminos que hay que pasar y estoy orgulloso de defender  al Aston Villa", agregó.

El equipo dirigido por Unai Emery fue ampliamente superior y levantó un nuevo título continental gracias a los goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers.

La superioridad de Aston Villa se tradujo en el marcador a los 41 minutos del primer tiempo.

Tras una jugada preparada en un córner corto entre Lucas Digne y Rogers, el delantero envió un centro al segundo palo y Tielemans apareció sin marca para conectar un remate potente que significó el 1 a 0.

Antes del descanso, el equipo de Birmingham amplió la ventaja con una definición de alta calidad de Buendía.

El argentino recibió un pase de John McGinn y sacó un zurdazo con rosca que se clavó en el ángulo superior derecho del arco alemán.

En el complemento, Aston Villa cedió la posesión y apostó al contragolpe, aunque siguió generando las ocasiones más claras.

Buendía estuvo cerca de marcar nuevamente y poco después Ollie Watkins no logró empujar una pelota debajo del arco.

El tercer gol llegó antes del cuarto de hora del segundo tiempo, cuando Digne combinó con Buendía por la izquierda y el argentino, tras enganchar ante Lukas Kübler, envió un preciso buscapié que Rogers anticipó a Philipp Lienhart para sellar el 3 a 0 definitivo.

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