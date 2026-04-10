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Preocupación en una zona de La Plata por una seguidilla de entraderas

Preocupación en una zona de La Plata por una seguidilla de entraderas
10 de Abril de 2026 | 17:34

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La inseguridad vuelve a golpear en el barrio El Mondongo, donde vecinos de la zona de 3 entre 67 y 68 en La Plata y denuncian una seguidilla de hechos delictivos y cuestionan la falta de respuesta por parte de la Policía.

Según relataron frentistas, en las últimas horas una pareja de delincuentes ingresó a una vivienda de la cuadra y le robó la cartera y dinero en efectivo a una mujer. El episodio generó fuerte preocupación, no solo por la modalidad sino también por lo que ocurrió después: aseguran que, pese al llamado al 911, no hubo presencia policial.

Pero no fue un hecho aislado. De acuerdo a los testimonios, en la madrugada de anteanoche se registró otro ingreso a una casa, en este caso a través de los techos. “Se llamó al 911 y tampoco vino nadie”, indicaron, marcando un patrón que —afirman— se repite.

Un barrio en alerta

Los vecinos sostienen que en poco tiempo la cuadra ya fue escenario de al menos dos entraderas violentas, protagonizadas por delincuentes armados y encapuchados. En ese sentido, advierten sobre una modalidad que se volvió frecuente y que mantiene en alerta a toda la zona.

Además, apuntan contra la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en particular contra la comisaría Novena, a la que acusan de no dar respuestas ante los reiterados pedidos de ayuda.

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“Vivimos con miedo y sin respuesta”, resumieron, al tiempo que reclaman mayor presencia policial y medidas concretas para frenar los hechos.

Reclamo urgente

Ante este escenario, los frentistas piden la intervención de las autoridades y refuerzos en la seguridad antes de que la situación escale.

Mientras tanto, en El Mondongo crece la preocupación y la sensación de desprotección en una zona que, aseguran, ya no es la misma de antes.

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