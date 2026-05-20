"La recaudación o te mato": asaltaron un local en el centro de La Plata



Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en pleno centro de La Plata. Un delincuente armado ingresó a un comercio de indumentaria femenina, amenazó a una empleada y escapó con dinero en efectivo, prendas de vestir y pertenencias personales.



El episodio ocurrió este martes alrededor de las 17.40 en un local ubicado sobre calle 8 entre 49 y 50, una de las zonas más transitadas del centro comercial platense. Toda la secuencia quedó filmada por las cámaras internas del negocio.



Según se pudo reconstruir, el asaltante se hizo pasar por cliente e ingresó al comercio vestido con campera y gorro de lana, con el rostro descubierto. En ese momento no había otros clientes en el lugar. Tras acercarse al mostrador, amenazó a la trabajadora, una joven de 24 años, y bajo intimidación le exigió la recaudación.



De acuerdo al relato de personas del local, el delincuente la acorraló y le advirtió: “Sacá toda la recaudación o te mato”. Además del dinero de la caja, le robó el celular y la cartera a la empleada, la empujó y la obligó a esconderse en un altillo mientras concretaba el robo.



Antes de escapar, el ladrón se llevó unos $60.000 en efectivo y una campera de alto valor comercial, estimada en alrededor de $90.000.



Desde el comercio difundieron las imágenes del asalto en redes sociales con el objetivo de intentar identificar al responsable y confirmaron que ya realizaron la denuncia correspondiente.



“Siempre pasan policías caminando, pero justo en ese momento no había nadie”, señalaron desde el local al referirse a la falta de presencia policial durante el episodio.



Hasta el momento, el autor del robo no fue identificado y la investigación sigue en marcha. Los pesquisas analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad y otras evidencias para intentar dar con el sospechoso.



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