Micros: no hubo acuerdo con el Gobierno y sigue la reducción de frecuencias

Las empresas de transporte público de pasajeros se reunieron con autoridades del Gobierno Nacional, pero el encuentro quedó en cuarto intermedio hasta el martes próximo. Mientras tanto, en La Plata, las líneas de colectivos seguirán funcionando con baja frecuencia, informaron desde el sector.

Desde las cámaras empresariales CEAP, Cetuba, Ceutupba y Ctpba informaron mediante un comunicado que, aunque las autoridades nacionales reconocieron la gravedad de la crisis del sector, aún no se ha encontrado una solución a corto plazo para revertir la situación actual.

“Frente a este escenario crítico, las empresas seguirán sosteniendo el servicio con el máximo esfuerzo posible, aún operando en condiciones económicas y financieras extremadamente limitadas, con el único objetivo de no afectar aún más a los usuarios”, se indicó.

A su vez, respecto al restablecimiento de las frecuencias, se aclaró que “no es correcto que se haya informado que mañana -por hoy- se comenzará a percibir lo adeudado por Transporte de Nación ni que el servicio se normalizará en su totalidad”.

En La Plata, desde las compañías de colectivos se asegura que las frecuencias se redujeron entre un 10 y 15 por ciento, mientras que el martes la baja había sido del 15 al 20 por ciento. Sin embargo, en localidades como Ignacio Correa y Arana, los vecinos denuncian que la caída del servicio llega hasta el 50 por ciento.

En tanto, se informó que hoy las empresas recibirán del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires los fondos correspondientes al primer pago de subsidios de abril, lo que permitirá avanzar en el pago de los salarios adeudados a los trabajadores. “Si bien esta acreditación representa un alivio a corto plazo, no soluciona de fondo la problemática del sector”, se indicó.

Además, se confirmó que las cámaras fueron convocadas por las autoridades provinciales a una reunión el lunes 13 de abril, con el objetivo de definir medidas estructurales que permitan solucionar la crisis del transporte a mediano y largo plazo.

En este contexto, los usuarios de la Región vivieron ayer otra jornada complicada en el servicio de colectivos. Los pasajeros enfrentaron largas esperas en las paradas y viajes incómodos debido a la escasa circulación de unidades, generaron demoras y dificultades para quienes debían trasladarse al trabajo, a la escuela o realizar trámites cotidianos.