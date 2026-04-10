Momentos de tensión se vivieron esta mañana en La Plata, donde un grupo de pasajeros decidió pararse delante de un colectivo para exigir que los dejen subir, en medio de una semana marcada por demoras y largas esperas en el transporte público por la baja de frecuencias en reclamo de la suba del precio del gasoil.

La escena, que quedó registrada en video, ocurrió en la parada de 7 y 96 cuando la unidad de la Línea Este, Ramal 16, intentó seguir de largo. Allí se muestra a varias personas bloqueando el avance del vehículo que circulaba repleto de pasajeros y con capacidad limitada, a modo de protesta.

"Los vecinos se rebelaron porque ya muchos micros habían pasado de largo y no les paraban. Iban totalmente llenos", contó un lector de EL DIA, que envió el video. Y agregó: "En todo el trayecto de calle 7, hacia Barrio Aeropuerto, todas las paradas de micros se encontraban repletas".

El hecho no es aislado. Según relatan usuarios habituales, durante los últimos días las paradas estuvieron colapsadas, con vecinos aguardando más de una hora para poder viajar hacia sus trabajos, escuelas y distintas actividades.

La falta de frecuencia y la sobrecarga en algunas líneas generaron malestar creciente entre los pasajeros, que en muchos casos no logran subir a los colectivos debido a la saturación del servicio.

En ese contexto, la reacción de quienes protagonizaron el episodio en 7 y 96 refleja el nivel de hartazgo ante una situación que se repite a diario y que complica la rutina de cientos de platenses.

Por último, según pudo averiguar este medio con empresas locales de transporte público, se supo que la reducción de colectivos en nuestra ciudad es del 15%, mientras crecen los reclamos por una solución urgente que garantice el acceso al transporte público en condiciones normales.

Pago de subsidios

En tanto, se informó que hoy las empresas recibirán del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires los fondos correspondientes al primer pago de subsidios de abril, lo que permitirá avanzar en el pago de los salarios adeudados a los trabajadores. “Si bien esta acreditación representa un alivio a corto plazo, no soluciona de fondo la problemática del sector”, se indicó.

Además, se confirmó que las cámaras fueron convocadas por las autoridades provinciales a una reunión el lunes 13 de abril, con el objetivo de definir medidas estructurales que permitan solucionar la crisis del transporte a mediano y largo plazo.