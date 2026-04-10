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La Ciudad |ESTUDIO SOBRE LA INFLACIÓN ACUMULADA EN LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

El boleto por las nubes: desde fines de 2023 subió 1.655%

El rubro lidera las subas en la Ciudad, duplicando la media nacional. Por esos días, el boleto mínimo rondaba los 54 pesos. Este mes llegó a 948. Los servicios públicos 781%

El boleto por las nubes: desde fines de 2023 subió 1.655%

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10 de Abril de 2026 | 02:38
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El boleto de micro registró un incremento acumulado del 1.655% entre noviembre de 2023 y estos días. La cifra, que parece extraída de una economía de guerra, se desprende del último relevamiento del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y confirma que el transporte es el rubro que más se encareció, superando por amplio margen a cualquier otro componente de la economía doméstica local.

Este salto exponencial en el rubro “Transporte Público de Pasajeros” se puede también de esta manera: a fines de 2023, con el precio congelado, el boleto mínimo en la Región salía 54 pesos (al salir del freezer, enero de 2024 llegaba a 83 pesos). Hoy, sale 948 pesos.

El sector hoy es epicentro de un duro conflicto entre las empresas prestadoras de las líneas de colectivos y el Gobierno Nacional. El eje de la disputa es la cobertura de los subsidios estatales, que se ejecutan mediante compensaciones al gasto en combustible. La tensión escaló al punto de que, durante la última semana, se registró un lockout patronal con el retiro de unidades de la calle en señal de protesta, bajo la premisa de que, con el nivel de deuda actual del Estado, el servicio es “insostenible”.

En el podio de los aumentos que pesan en el bolsillo local aparecen luego los servicios públicos (luz, gas, telefonía, agua), con el 781% acumulado y los combustibles, con 544%. Muy lejos, otros segmentos de la economía doméstica, como la ropa y los alimentos, se movieron entre 206 y 266%.

Una comparación posible indica que mientras el transporte público registró una inflación acumulada de 1.263% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 en La Plata, el Indec marcó un índice promedio a nivel nacional del 533%. En el caso de los servicios públicos, La Plata quedó 30 puntos por debajo: 669% contra 699% del promedio nacional. Finalmente, los combustibles en la Ciudad tuvieron una inflación acumulada de 431% mientras que en el promedio nacional, según datos del Indec que cita el Laboratorio, fue del 375%.

El micro aumenta todos los meses con una fórmula que integra la inflación mensual medida por el Indec, más un 2%. A la vez, en diciembre y marzo, la administración Provincial dispuso subas especiales del 10% sobre ese cálculo. Así, las subas oscilaban entre el 4% y el 5%, treparon al 15% en esos meses.

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Para comprender la magnitud de lo que muestran los técnicos de la UNLP, es necesario detenerse en el concepto de inflación acumulada. A diferencia de una suma lineal, este cálculo funciona como una “bola de nieve”: el aumento de cada mes se aplica sobre el precio ya aumentado del mes anterior. Es decir, no es el 10% sobre el valor original de noviembre de 2023, por ejemplo, sino el 10% sobre un valor que ya viene cargando con todos los incrementos previos. Este “interés sobre el interés” es lo que explica que los porcentajes alcancen hoy los cuatro dígitos.

La realidad local va a una velocidad distinta a la del resto del país. Mientras que la inflación nacional de febrero indicó 2,9%, en marzo la inflación en La Plata escaló al 5,4%. Resta conocerse la inflación nacional de marzo (Indec la difundirá la semana próxima).

El economista Agustín Lodola, director del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Económicas, explicó que este desfase tiene una base técnica: “Nuestro índice tiene una canasta diferente a la del Indec, concentrada en bienes y servicios básicos consumidos por una familia platense, donde el transporte, el combustible y los servicios públicos tienen un peso mayor”.

Lodola concluyó que “esta mayor ponderación, sumado a que esos mismos rubros tuvieron variaciones altísimas en marzo (transporte 15,3%, combustibles 21,3% y servicios 14,5%), generó un impacto fulminante en el índice global”. Esa ponderación, apuntan en el ámbito académico, copia la fórmula que desarrolló el Indec para actualizar las mediciones y decidió postergar.

 

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