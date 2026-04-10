El boleto por las nubes: desde fines de 2023 subió 1.655%

El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario
El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario
Llega el Festival de la Cerveza Capital: tres días de música, gastronomía y más de 200 estilos de cerveza artesanal
Milei reconoció el “duro” momento económico y pidió tener “paciencia”
Horror en Villa Elisa: ¿El arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?
La escribana reapareció en tribunales y rompió el silencio en una entrevista
Ley de Glaciares: qué cambia y qué actividades podrían habilitarse
Tensión en el Consejo de la Magistratura y la “sorpresa” de Rosatti
Escasean los fondos e intendentes motorizan marchas y reclamos
Kicillof insistió con las “nuevas canciones” y apuntó contra Milei
El sector de Fernández y Lordén decidió dar pelea en la interna de la UCR bonaerense
Le dieron más plazo a demandantes para apelar en la causa por YPF
Micros: no hubo acuerdo con el Gobierno y sigue la reducción de frecuencias
Quejas por el humo y la contaminación en Altos de San Lorenzo
Quejas por una peligrosa “pileta” en la vereda de 135 entre 59 y 60
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El rubro lidera las subas en la Ciudad, duplicando la media nacional. Por esos días, el boleto mínimo rondaba los 54 pesos. Este mes llegó a 948. Los servicios públicos 781%
El boleto de micro registró un incremento acumulado del 1.655% entre noviembre de 2023 y estos días. La cifra, que parece extraída de una economía de guerra, se desprende del último relevamiento del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y confirma que el transporte es el rubro que más se encareció, superando por amplio margen a cualquier otro componente de la economía doméstica local.
Este salto exponencial en el rubro “Transporte Público de Pasajeros” se puede también de esta manera: a fines de 2023, con el precio congelado, el boleto mínimo en la Región salía 54 pesos (al salir del freezer, enero de 2024 llegaba a 83 pesos). Hoy, sale 948 pesos.
El sector hoy es epicentro de un duro conflicto entre las empresas prestadoras de las líneas de colectivos y el Gobierno Nacional. El eje de la disputa es la cobertura de los subsidios estatales, que se ejecutan mediante compensaciones al gasto en combustible. La tensión escaló al punto de que, durante la última semana, se registró un lockout patronal con el retiro de unidades de la calle en señal de protesta, bajo la premisa de que, con el nivel de deuda actual del Estado, el servicio es “insostenible”.
En el podio de los aumentos que pesan en el bolsillo local aparecen luego los servicios públicos (luz, gas, telefonía, agua), con el 781% acumulado y los combustibles, con 544%. Muy lejos, otros segmentos de la economía doméstica, como la ropa y los alimentos, se movieron entre 206 y 266%.
Una comparación posible indica que mientras el transporte público registró una inflación acumulada de 1.263% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 en La Plata, el Indec marcó un índice promedio a nivel nacional del 533%. En el caso de los servicios públicos, La Plata quedó 30 puntos por debajo: 669% contra 699% del promedio nacional. Finalmente, los combustibles en la Ciudad tuvieron una inflación acumulada de 431% mientras que en el promedio nacional, según datos del Indec que cita el Laboratorio, fue del 375%.
El micro aumenta todos los meses con una fórmula que integra la inflación mensual medida por el Indec, más un 2%. A la vez, en diciembre y marzo, la administración Provincial dispuso subas especiales del 10% sobre ese cálculo. Así, las subas oscilaban entre el 4% y el 5%, treparon al 15% en esos meses.
LE PUEDE INTERESAR
Micros: no hubo acuerdo con el Gobierno y sigue la reducción de frecuencias
LE PUEDE INTERESAR
Ya están los nuevos decanos de la UNLP
Para comprender la magnitud de lo que muestran los técnicos de la UNLP, es necesario detenerse en el concepto de inflación acumulada. A diferencia de una suma lineal, este cálculo funciona como una “bola de nieve”: el aumento de cada mes se aplica sobre el precio ya aumentado del mes anterior. Es decir, no es el 10% sobre el valor original de noviembre de 2023, por ejemplo, sino el 10% sobre un valor que ya viene cargando con todos los incrementos previos. Este “interés sobre el interés” es lo que explica que los porcentajes alcancen hoy los cuatro dígitos.
La realidad local va a una velocidad distinta a la del resto del país. Mientras que la inflación nacional de febrero indicó 2,9%, en marzo la inflación en La Plata escaló al 5,4%. Resta conocerse la inflación nacional de marzo (Indec la difundirá la semana próxima).
El economista Agustín Lodola, director del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Económicas, explicó que este desfase tiene una base técnica: “Nuestro índice tiene una canasta diferente a la del Indec, concentrada en bienes y servicios básicos consumidos por una familia platense, donde el transporte, el combustible y los servicios públicos tienen un peso mayor”.
Lodola concluyó que “esta mayor ponderación, sumado a que esos mismos rubros tuvieron variaciones altísimas en marzo (transporte 15,3%, combustibles 21,3% y servicios 14,5%), generó un impacto fulminante en el índice global”. Esa ponderación, apuntan en el ámbito académico, copia la fórmula que desarrolló el Indec para actualizar las mediciones y decidió postergar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí