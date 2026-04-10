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Deportes |“HABÍA QUE GANAR PORQUE VENÍAMOS GOLPEADOS”, EXPRESÓ POST PARTIDO

“Nacho” Fernández, un verdadero talismán en la Copa Argentina

“Nacho” Fernández, un verdadero talismán en la Copa Argentina

Ignacio Fernández

10 de Abril de 2026 | 03:14
Edición impresa

Luego de la goleada de Gimnasia, por 4 a 1, ante Camioneros en el Estadio Florencio Sola, Ignacio “Nacho” Fernández, referente del Lobo, habló Merecíamos la prensa y consideró: “Había que ganar porque veníamos golpeados. Teníamos que dar la cara”.

“‘El Pata’ (Pereyra) tuvo poco tiempo para trabajar, trató de plasmar su idea y nosotros intentamos llevarla a cabo. Luego, en el segundo tiempo pudimos definir y estirar la ventaja para definir el partido”, analizó el 8 tripero.

Respecto a Acassuso, próximo rival de Copa Argentina para el Albiazul y debutante en Primera Nacional, el oriundo de Dudignac opinó que será “un rival bravo, como todos”.

En ese punto acordó Alexis Steimbach, que enfatizó que, con “Los Quemeros”, será un duelo complejo y agregó: “Lo sé muy bien porque sigo la B y veo que juegan bien. Así es que tenemos que prepararnos para lo que viene”.

“Merecíamos el triunfo por lo que veníamos trabajado; era algo que veníamos esperando hace tiempo”, analizó el carrilero derecho.

Al ser consultado por su gol, confió que “‘El Pata’ (Pereyra) me dijo que vaya al ataque; por eso, cuando tuve la chance, le pegué al arco. Lo importante es el triunfo para el grupo”.

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UN EMBLEMA

“Nacho” se consolidó como el talismán de la Copa Argentina: según datos oficiales que aportaron desde la competencia nacional, es el jugador con más partidos disputados (36) en este torneo, dos por encima que Carlos Auzqui, ex Estudiantes. Además, es el volante más goleador del certamen con 11 tantos, repartidos entre River (8), Temperley (1) y Gimnasia (2).

 

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