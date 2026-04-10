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Deportes |HIZO LO QUE DEBÍA, IMPONIÉNDOSE CON JUSTICIA Y CLARIDAD ANTE UN RIVAL INFERIOR

Un alivio indispensable en plena búsqueda del DT

La goleada puso un manto de calma en este momento clave para la CD. No debe equivocarse en la elección para que regrese la ilusión

Un alivio indispensable en plena búsqueda del DT

Steimbach, figura del Lobo, en el festejo de su gol / N. Braicovich

Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
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10 de Abril de 2026 | 03:18
Edición impresa

Ganar por goleada siempre viene bien; mucho más cuando el equipo necesita elevar su autoestima, atenuar las críticas y serenar el ambiente del club justo cuando la comisión directiva está definiendo a quién va a contratar como nuevo DT.

La victoria que le permitió avanzar en la Copa Argentina representa un alivio indispensable para mantener la calma en un momento nada cómodo. Cuatro goles y dos penales ignorados por el árbitro Macheroni durante la etapa inicial, dejan en claro las notorias diferencias que hubo a favor de los triperos.

El triunfo les hizo bien a casi todos; sólo Insfrán se quedó con un sabor amargo por haber sido partícipe necesario en la jugada del empate parcial. El arquero transita una etapa signada por la irregularidad en sus actuaciones.

Ariel Pereyra, el nuevo entrenador interino, también se llevó sensaciones agradables y, al menos ante esta clase de oponente, dejó en claro que tranquilamente pueden compartir el frente de ataque Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. El “Pata”, formado en el club y protagonista en las gratas campañas de Carlos Griguol como conductor, tampoco dudó en cambiar a Ignacio Miramón cuando quedaba mucho partido por jugar.

Los hinchas que llegaron hasta el estadio de Banfield aplaudieron al equipo y regresaron a la ciudad debatiendo cuál debiera ser el próximo técnico.

 

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IMPUSO SUS MAYORES RECURSOS EN LA POSESIÓN DE LA PELOTA

Lo mejor de Gimnasia en el primer capítulo fue haber marcado una diferencia notoria a su favor en la administración del balón para la generación de ataques.

El punto oscuro lo protagonizó Nelson Insfrán en la jugada que terminó en la igualdad transitoria. Su rechazo con el puño derecho fue defectuoso y posibilitó que Camioneros lo aprovechara para llegar al gol.

El gol de Steimbach (con un desvió que lo benefició claramente) tranquilizó nervios en el Lobo y lo ratificó con el dominador de las acciones. Minutos después, el árbitro Maximiliano Macheroni decidió no sancionar penal en claras infracciones sobre Silva Torrejón y Agustín Auzmendi.

LUEGO NO HUBO SUSPENSO, SÓLO DOMINIO TOTAL DEL VENCEDOR

El complemento no le acercó complicaciones al neto dominador y ya en la parte final sólo se debatía sobre el reemplazante de Zaniratto.

Las próximas horas serán decisivas para definir lo que todos los hinchas están esperando. Gimnasia necesita un director técnico que vigorice la ambición de clasificar entre los primeros ocho de su grupo. Está claro que no hay un candidato que acapare la aprobación popular. Los gustos están divididos y eso hace más complejo arribar a la decisión final.

El partido del próximo lunes reviste un valor fundamental y todo parece indicar que el que tomará las decisiones será Ariel Pereyra.

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