Finde con mucha actividad en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

programa de ballet en el teatro argentino: se presentará hoy, mañana y el domingo en la sala tacec

HOY

MÚSICA

Concierto de piano y violín.- A las 20 en la Sociedad Médica de La Plata, 50 Nº 374 entre 2 y 3, a cargo de Ana Fau, piano, y Joel Saltrón, violín. Se interpretarán obras de Edgar, Beethoven y Fauré, entre otros.

Noche de tango.- A las 20 en el Cine Teatro Municipal de Ensenada, Ortiz de Rosas N 99, con Mónica Romano, Ana Ruiz, Javier Cortés. Bailan: Gabriela Giordani y Carlos Gómez. Musicalizan: Juan Páez y Carlos Rulfi.

Chaza peña.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Se presentan: Los Chaza, La Bestia Folk, Los del Castillo y Jam Folklórica.

Charly García Inmersivo: Hilda canta a Charly.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Bándalos Chinos.- A las 20 en Ópera, 58 entre 10 y 11.

Herida de tiempo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Bon Jovi x Valentinos.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Noelia Sinkunas.- A las 20.30 en Desafinado Club, diagonal 93 N° 52, City Bell, set de piano.

Only Funk.- A las 21 en Esquina América, 71 y 18, presenta Only Jam Vol. 1, una propuesta que combina un show en vivo con una jam session.

Camerata de la Orquesta Escuela de Berisso.- A las 19 en la Parroquia Inmaculada Madre de Dios, 502 entre 15 y 16, Gonnet. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Algo que nunca viste.- A las 21 en Su Bodega, 9 Nº 605. Ciclo de ilusionismo en vivo que propone recuperar el asombro.

El principito.- A las 19 en La Nonna, 47 esquina 3, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

La lengua cosida.- A las 20 en Teatro Estudio, calle 3 Nº 383, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Las 13 canciones.- A las 20 en La Mercería Teatro, Av. 1 Nº 210, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Acuerdo para cambiar de Casa.- A las 20:30 en El Altillo del Sur, Av. 1 Nº 1693, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 20:30 en Espacio 44, Av. 44 Nº 496, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Mujer Raíz.- A las 20:30 en El Catrín y la Catrina, calle 70 Nº 773, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Noche de monólogos.- A las 21 en Teatro El Escape, Av. 44 Nº 1443, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Canciones para alguien que no existe.- A las 21 en Teatro Abierto, calle 38 Nº 1263, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Arte Vivo Stand Up!.- A las 21 en Espacio Arte Vivo, calle 58 Nº 461, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Lisístrata (muestra).- A las 21 en La Lechuza, calle 58 Nº 757, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Jet Lag.- A las 21 en Sala 30.11.30, Av. 1 Nº 407, en el marco de La Noche de los Teatros. Entrada gratis: se retiran en boletería, hasta dos por persona, desde una hora antes de la función.

Isa Kremer, la voz del pueblo.- A las 21 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, con dramaturgia y dirección de Nelson Mallach.

El robo, un policial metafísico.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Gerardo Fabris.

1999, pequeño testamento apócrifo.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, con dramaturgia y dirección de Ruben Monreal.

Mi vida anterior.- A las 20 en Casa CPM, 54 Nº 487. Obra de teatro inspirada en “Desaparecida dos veces”, el libro de no ficción de Teresa Donato (2025) y protagonizada por Dennis Smith. Gratis.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta Nuevos Grandes Éxitos.

Cuadriláteros.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dirección de Gastón Marioni y Alejandra Bignasco.

Te pido mil disculpas.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, con Ceci Hace y Nahuel Ivorra.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Julian Dorati, Checho Falco y Ema Chanta. A la gorra.

DANZA

Ballet del Argentino.- A las 20 en la Sala Iris Saccheri deL TACEC, 51 entre 9 y 10, ofrecerá un programa constituido por tres obras surgidas en el Taller Coreográfico 2025, ideadas y ejecutadas por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino. Se interpretarán “This bitter earth” (“Esta tierra amarga”) de Arsalam Leiva, “Dissensio” de Lisandro Casco y “Oyendo que el mar canta” de Valentín Fernández Monti. Gratis con reserva online.

CINE

Sonido Amazónico.- A las 20.30 en la planta alta de 17 y 71 se proyectará este documental de Luis Chumbe.

LITERARIAS

La Virgen de las lágrimas y otros cuentos.- A las 18 en la Casa del Tango, 43 entre 3 y 4, se presentará este libro de Rosa Leticia Orchuelo, con la participación del Centro de Arte Flamenco Makande Jukal. Gratis.

Sapos de otro pozo.- A las 18 en la Sede de ADULP, 6 entre 44 y diagonal 74, se presentará esta “Cartografía colectiva de infancias en el exilio”. De Hijas e hijos del exilio”. Moderan: Nazarena Mazzarini, Secretaria de Cultura de ADULP y Camila Bejarano Petersen, integrante de Hijas e hijos del exilio.

EXPOSICIONES

Museo Beato Angélico.- A las 19 en el Museo de la UCALP, diagonal 73 esquina 47 y 16, se inauguran muestras de varios artistas en las diferentes salas. Gratis.

EVENTOS

Festival por los 30 años de El Obrero.- El Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, cumple 30 años y lo festeja con un fin de semana a pura actividad. El programa de hoy incluye: inauguración de la Cantina del Obrero; clase abierta de teatro a cargo de Mauri Serrano a las 20; muestra del taller de Acrobacia Aérea a las 21; el Chino Ayala y sus proyectos 2026 a las 22; y Social en el patio del Obrero.

ACTIVIDADES

Noche de Juegos.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, con La Kombi Juegoteca Viajera.

MAÑANA

MÚSICA

TanGodoy.- A las 21 en ART, Camino centenario y 503. Sonia Godoy interpreta tangos, baladas y boleros.

Peña flor.- A las 18 en el Barrio Banco Provincia, 174 entre 31 y 32, Berisso. Actúan: El Julián Soliz con Santiago López y Mateo Marcotti, Agrupación Los Amigos, El Camalotal, Guili Gutierrez Zule con Juan Paez, Roberto Carlos, Ceferino Céspedes.

Metamorfia.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Llevatelo87 + Canciones y almas.- A las 23.30 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Concierto flamenco.- A las 20 en La Maga Club de Arte, 1 entre 35 y 36. Se presentan: Martín Tovar (guitarra), Natalia Tauil (cante) y Jowi Iturralde (percusión).

Segundo Tiempo Sexteto.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, bajo la dirección, arreglos y composiciones de Tato Finocchi en el piano. Esta nueva formación, fusiona distintos estilos de autores como Jobim, Piazzolla, Morricone, Cuchi Leguizamón.

Retro Hípico + Banda XXI.- A las 21 en Hípico Music Bar, 52 entre 118 y 119.

Tablao Flamenco.- A las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Ópera Cumbia.- A las 23.55 en Ópera, 58 entre 10 y 11.

Noelia Sinkunas.- A las 21 en el Club Unión y Perseverancia de Berisso, 13 y 153.

La Moura.- A las 18 en el playón de 17 y 71. Versiones de rock nacional.

Pure disco.- A las 21 en el playón de 17 y 71.

La Negra Quiroga: peña.- A las 21 en Esquina América, 71 esquina 18, con Quebu Trío, Mapai, Manu Quiroga y Tali Lobos.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Noche de Murga Argentina.- A las 20 en Colibrí Arte y Cultura, diagonal 77 entre 5 y 6. Se presentan: Pacto de Negros y Taller de Percucion del Coli.

TEATRO

Tiene que salir varieté.- A las 20.30 en La Gran7 arte y cultura, 62 entre 1 y 115. Espectáculo de variedades, circo, danza, musica y más. A la gorra.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada Gratuita, colaboración leche larga vida.

Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Liliana Perdomo.

Estoy relajada.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, con la actuación de Cami de los Santos, en un sinfín de personajes nuevos y los ya conocidos en sus redes sociales.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco, con dirección de Claudio Rodrigo.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.

El principio de Arquímedes.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Josep María Miró con dirección de Sara Mon. Segunda temporada.

Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Claudia Piñeiro, con dirección de Sara Mon.

Dalia Gutmann.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presenta su show “Experiencia Gutmann Dalia”.

Pareja de tres.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Llegar a Japón.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Aeroplanos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

1976.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección y dramaturgia de Darío Herrera.

Bye Bye.- A las 21 en la sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entradas gratis. Se retiran desde una hora antes en la boletería.

INFANTILES

La Sirenita.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Nico Alonso.

Guerreras Doradas.- A las 15 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- A las 16 en el playón de 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Colores originarios.- A las 18.30 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71, se puede recorrer la muestra de Carolina Ortiz Maldonado y Diego Chiari. Gratis.

EVENTOS

Festival por los 30 años de El Obrero: Noche de teatro a precio popular.- En 13 y 71 se presentarán: “La zanja” a las 19. Muestra del taller de Acrobacia Aérea a las 20. “Esto también pasará” a las 21. “Trika Fopte” a las 23.

DANZA

Ballet del Argentino.- A las 20 en la Sala Iris Saccheri del TACEC, 51 entre 9 y 10, ofrecerá un programa constituido por tres obras surgidas en el Taller Coreográfico 2025, ideadas y ejecutadas por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino. Se interpretarán “This bitter earth” (“Esta tierra amarga”) de Arsalam Leiva, “Dissensio” de Lisandro Casco y “Oyendo que el mar canta” de Valentín Fernández Monti. Gratis con reserva online.

DOMINGO

MÚSICA

Ave Fénix: cuarteto de cuerdas.- A las 20 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, con dirección musical de Manuel Wirtz.

Big Bend Orquesta.- A las 15.30 en la planta alta de 17 y 71. Ensayo abierto. Gratis.

Ariel Gremes.- A las 18.30 en 17 y 71. Invitados: Romanceros dúo. A la gorra.

Concierto en la Peña.- A las 19 en calle 49 n. 879 entre 12 y 13 se presentará el Cuarteto de Cámara que integran Fernando Moldawsky, violín, Ayelin Rodríguez, viola, Norberto Attaguile, cello y Lucas González, piano, interpretando de D. Popper “Tres piezas de la Suite Im Walde Op. 50”; de W. A. Mozart “Cuarteto para piano y cuerdas n° 2 K493 en Mi bemol Mayor” y de G. Mahler “Cuarteto para Piano y cuerdas GMW F52 en la menor”. Gratis.

Clase turista.- A las 16.30 en 17 y 71. A la gorra.

TEATRO

Narices Negras.- A las 20 en El altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Marcela y Ceci Rossini.

Flores arrancadas a la niebla.- A las 19.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Arístides Vargas.

300 milímetros: una ciudad bajo el agua.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Modo Off-icina.- A las 20 en La Alborada, 58 entre 10 y 11. Dirección: Gonza Gomez Safar y dramaturgia: Malena Becerra.

Festival por los 30 años de El Obrero.- En 13 y 71. Se presentarán: “Ronda de infancias”, en el marco del ciclo “Al Obrero desde la cuna” a las 15.30. “El vuelo de las brujas” a las 18.30. Muestra del taller de Acrobacia Aérea a las 20. “Jeppener” a las 20.30.

Bye Bye.- A las 20 en la sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entradas gratis. Se retiran desde una hora antes en la boletería.

Maybe.- A las 20.30 en Area Chica (@chica_area), Boulevard 83 nro 403, esquina 34. Dramaturgia: Pablo Fernández Iriarte (sobre un cuento de Raymond Carver). Dirección: José “Pollo” Canevaro.

DANZA

Ballet del Argentino.- A las 20 en la Sala Iris Saccheri del TACEC, 51 entre 9 y 10, ofrecerá un programa constituido por tres obras surgidas en el Taller Coreográfico 2025, ideadas y ejecutadas por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino. Se interpretarán “This bitter earth” (“Esta tierra amarga”) de Arsalam Leiva, “Dissensio” de Lisandro Casco y “Oyendo que el mar canta” de Valentín Fernández Monti. Gratis con reserva online.

INFANTILES

Caperucita Roja.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, en el marco del ciclo infantil.

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 18 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni. Música de Tato Finocchi.

Rukuka.- A las 16 en el Andén de 17 y 71. A la gorra.

Hugo Figueras presenta “La canción sin fin”.- A las 16.30 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53. Música, juegos y canciones.

CINE

Las noches de Cabiria.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, continúa el ciclo Encuentros con el Séptimo Arte y Cine Caminante con la coordinación de Agustín Vazzano, con esta película de Federico Fellini (1957) protagonizada por Giulietta Masina.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- A las 16 en el playón de 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Clase de swing.- A las 17.30 en 17 y 71. Gratis.