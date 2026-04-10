Irán y EEUU se preparan para retomar el diálogo que conduzca a un alto el fuego estable

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Se espera la presencia del vicepresidente estadounidense en las negociaciones
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Negociadores de Irán y Estados Unidos se preparaban hoy para iniciar conversaciones de alto nivel a partir del sábado en Islamabad, con el objetivo de estabilizar un alto el fuego que se tambalea debido a los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah y el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar desde Washington, mientras que Irán sigue sin revelar a los miembros de su equipo en momentos en que intentaba presionar para que ponga fin a los ataques de Israel en el Líbano. La agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, afirmó que, de lo contrario, las conversaciones "seguirían suspendidas".
En tanto, Kuwait aseguró que el jueves sufrió un ataque con drones, del que culpó a Irán y a sus aliados milicianos en la región. A pesar de que la Guardia Revolucionaria negó ser responsable de algún ataque, en ocasiones anteriores ha lanzado agresiones en Medio Oriente sin atribuírselas.
Además de las conversaciones sobre Irán, también se espera que la próxima semana comiencen negociaciones entre Israel y el Líbano en el Departamento de Estado en Washington (un posible impulso a los esfuerzos de alto el fuego en Medio Oriente). Esto ocurrió después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que había autorizado que se inicien negociaciones directas con el Líbano "lo antes posible", con el objetivo de desarmar a los combatientes de Hezbollah y establecer relaciones entre los vecinos.
Ambos países han estado técnicamente en guerra desde la fundación de Israel en 1948, y Netanyahu subrayó posteriormente que no existía un alto el fuego entre las dos naciones. El anuncio de Israel sobre negociaciones con el Líbano se produce en medio de desacuerdos sobre si la tregua entre Estados Unidos e Irán incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah, y un día después de que Israel lanzó intensos ataques aéreos sobre Beirut, que sufrió su día más mortífero desde el inicio de la guerra.
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