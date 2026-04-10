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El enojo de Trump con Irán por el cobro de peaje para transitar por el estrecho de Ormuz

"Está haciendo un trabajo muy pobre", se quejó el mandatario en referencia al accionar del régimen

El enojo de Trump con Irán por el cobro de peaje para transitar por el estrecho de Ormuz
10 de Abril de 2026 | 08:50

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán "está haciendo un trabajo muy pobre", en referencia a su postura sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte de la producción de crudo.

A través de un posteo en sus redes sociales, el mandatario calificó como "deshonroso" el procedimiento de las autoridades iraníes "al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz" a cambio del pago de un peaje. "Ese no es el trato que tenemos", exclamó Trump, y añadió que Irán "está haciendo un trabajo muy pobre".

Irán exige a los buques petroleros pagar un peaje de un dólar por barril para transitar a través del estrecho, de acuerdo con información publicada por el The Wall Street Journal.

Horas antes, Trump se había quejado porque "hay reportes de que Irán cobra tarifas a los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. ¡Más vale que no lo estén haciendo y si lo están haciendo, más vale que se detengan ahora mismo!", escribió Trump en su red social Truth Social.

En tanto, el miércoles el mandatario estadounidense había dicho en declaraciones a la prensa que estaba considerando crear una "empresa conjunta" con Irán para cobrar peaje a los buques que transitan por esta importante vía marítima por la que transita cerca del 20% del petróleo global, propuesta a la que se refirió como "algo hermoso" y que Estados Unidos podría hacer "mucho dinero" ayudando "a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz".

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