El enojo de Trump con Irán por el cobro de peaje para transitar por el estrecho de Ormuz

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"Está haciendo un trabajo muy pobre", se quejó el mandatario en referencia al accionar del régimen
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán "está haciendo un trabajo muy pobre", en referencia a su postura sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte de la producción de crudo.
A través de un posteo en sus redes sociales, el mandatario calificó como "deshonroso" el procedimiento de las autoridades iraníes "al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz" a cambio del pago de un peaje. "Ese no es el trato que tenemos", exclamó Trump, y añadió que Irán "está haciendo un trabajo muy pobre".
Irán exige a los buques petroleros pagar un peaje de un dólar por barril para transitar a través del estrecho, de acuerdo con información publicada por el The Wall Street Journal.
Horas antes, Trump se había quejado porque "hay reportes de que Irán cobra tarifas a los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. ¡Más vale que no lo estén haciendo y si lo están haciendo, más vale que se detengan ahora mismo!", escribió Trump en su red social Truth Social.
En tanto, el miércoles el mandatario estadounidense había dicho en declaraciones a la prensa que estaba considerando crear una "empresa conjunta" con Irán para cobrar peaje a los buques que transitan por esta importante vía marítima por la que transita cerca del 20% del petróleo global, propuesta a la que se refirió como "algo hermoso" y que Estados Unidos podría hacer "mucho dinero" ayudando "a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz".
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