Robó el techo de un Peugeot 206 en la zona oeste de La Plata y quedó filmado

Un nuevo hecho de inseguridad vinculado al robo de autopartes genera alarma entre vecinos de Melchor Romero. Durante la madrugada del domingo 5 de abril, un delincuente sustrajo el techo de un auto estacionado y toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió sobre avenida 520, a la altura de 168 bis, donde el sospechoso se aproximó a un Peugeot 206 que se encontraba en la vía pública.

Según se observa en las imágenes, el hombre caminaba por la zona hasta que se detuvo junto al vehículo y comenzó a desarmar el techo. Una vez que logró retirarlo, lo llevó hasta otro automóvil que lo aguardaba en las inmediaciones, en el que escapó junto a un cómplice.

Vecinos advirtieron que este tipo de delitos no es aislado y que suele repetirse, especialmente en autos de la marca Peugeot. En particular, modelos como el 206 son elegidos por los delincuentes debido a la rápida reventa de sus piezas en el mercado ilegal.

Las víctimas aguardan que el material fílmico permita avanzar en la identificación del autor, que hasta el momento no fue detenido. El hecho volvió a poner en alerta a propietarios de este tipo de vehículos, que denuncian ser blanco frecuente de estos robos.