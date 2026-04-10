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Policiales

Falsos “Rappi” asaltaron a un delivery y le robaron la moto mientras trabajaba en La Plata

10 de Abril de 2026 | 09:53

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Un nuevo hecho de inseguridad golpea a trabajadores del reparto en La Plata. Durante la noche del jueves, un joven delivery fue víctima de un robo en la zona de avenida 19 y 47, donde delincuentes que se hicieron pasar por repartidores lo interceptaron y le sustrajeron su moto.

El episodio ocurrió alrededor de las 22 horas, cuando la víctima, de 21 años, se encontraba trabajando realizando entregas para una hamburguesería. Según relató una vecina, los asaltantes simularon ser “rapi” para acercarse sin levantar sospechas y concretar el ataque.

“Le robaron la moto mientras estaba trabajando. Ahora se va a quedar sin poder trabajar porque le sacaron su medio de transporte. No es solo la moto, es que se queda sin trabajo”, expresó con preocupación.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar y, hasta el momento, no fueron identificados. La situación generó indignación entre vecinos y trabajadores del rubro, quienes advierten sobre el crecimiento de este tipo de delitos en la ciudad.

El caso vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los repartidores, que a diario quedan expuestos a hechos de inseguridad mientras cumplen con su labor. Mientras tanto, se espera que las autoridades avancen en la investigación para dar con los responsables.

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