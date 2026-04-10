Se escapó Benito tras ser adoptado y lo buscan con desesperación: "No lo podemos creer" 

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Benito, el perro que fue adoptado ayer en un conmovedor gesto de una familia del barrio El Carmen de Berisso tras el asesinato de su dueño Néstor Copoletti, el caso que conmueve a la localidad de Villa Elisa, se escapó y por estas horas es buscado con desesperación.
Así lo informaron los nuevos dueños de la mascota por medio de un afiche que comenzaron a difundir en las redes sociales para encontrarla cuanto antes. Según se informó, el adorable Benito que se ganó el cariño en toda la Región tras el terrible hecho que se cobró la vida de su amo, se fue de su nuevo hogar apenas unas horas después de que se concretarse su adopción.
Su nueva familia reportó anoche, en el mismo día que lo adoptaron, que Benito se fue de su nueva morada situada en 33 Nº821 entre 127 y 128 del barrio El Carmen. En ese sentido pidieron máxima difusión en medio de la tristeza. "No lo podemos creer, hay que encontrarlo", versa el mensaje dirigido a los vecinos de la zona.
Se trata de un can macho, de tamaño mediano, con dos manchas negras separadas que abarcan ojos y orejas y cubre casi todo su rostro. Todavía preserva un collar verde estilo correa en el que porta una chapita que dice Callejeritos Villa Elisa, organización que se sumó a la búsqueda y se encargó de difundir información para dar con el perrito cuanto antes.
La imagen del can, inmóvil y fiel, conmovió a toda la comunidad. Tal como publicó EL DIA, su historia no tardó en despertar una ola de empatía que rápidamente se transformó en acción.
Detrás de ese final distinto hubo dos personas clave: Jorge y Constanza, un matrimonio amigo de Copoletti. Ellos se ocuparon de acompañarlo, alimentarlo y, sobre todo, de encontrarle una familia.
Tras varios días de gestiones y contactos, Benito fue adoptado en el barrio El Carmen, en Berisso, donde fue recibido por la pareja, sus dos hijas y una perrita de la casa.
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