Tragedia en la ruta 227: murió un matrimonio y tres cadetes de policía heridos

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Un matrimonio de Lobería falleció en un accidente ocurrido en la noche de este viernes en la Ruta Provincial 227, entre Pieres y Tamangueyú. En el vehículo también viajaban tres jóvenes cadetes de Policía que resultaron heridos pero están fuera de peligro.
El vuelco, de acuerdo a lo publicado por el medio Ecos Diarios, se produjo entre el kilómetro 28 y 29 de la ruta que une Necochea con Lobería. Allí, por causas que aún son materia de investigación, el auto en el que viajaba la pareja junto a tres cadetes de la Escuela de Policías de Mar del Plata volcó sobre la mano a Lobería.
Según trascendió, los fallecidos son Carlos Javier Becker, un policía retirado, y su esposa Rosana Alfaro.
Los cadetes fueron trasladados al Hospital Municipal “Gaspar M. Campos”.
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