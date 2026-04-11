Un estudiante universitario fue víctima de un robo en barrio El Mondongo, donde delincuentes se llevaron su bicicleta, el principal medio de transporte que utilizaba para asistir a cursar en la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

El hecho tuvo como víctima a Leonel, de 23 años, oriundo de la localidad bonaerense de Las Flores, quien reside en La Plata por sus estudios.

Según se pudo reconstruir a partir de un video registrado en la cuadra, los autores del robo fueron un hombre y una mujer. Ambos forzaron el portón de ingreso del edificio utilizando una barreta y lograron llevarse la bicicleta.

Para el joven, el rodado no solo era un bien de valor, sino una herramienta fundamental para su rutina diaria, ya que lo utilizaba para trasladarse hasta la facultad.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, que advierten por la reiteración de hechos de inseguridad en el barrio.